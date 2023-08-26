Беринчик победил в чемпионском бою

Непобедимый украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (18-0, 9 КО) выиграл бой против Энтони Йигита (26-4-1, 10 КО) из Швеции. Поединок в польском Вроцлаве в андеркарте боксерского шоу Усик – Дюбуа завершился нашего соотечественника единогласным решением судей (117-111, 116-112, 115-113).

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Первый раунд прошел в своеобразной разведке, без каких либо активных действий со стороны обоих бойцов. И швед и украинец профехтовали неопасными джебами. Боксерские "шахматы" продолжились и во второй трехминутке.

Начиная с третьего раунда Денис захватил центр ринга, безупречно защищаясь, но без особого прогресса в атаке. Йигит работал вторым номером, пытаясь подловить оппонента.

Денис не позволял передней рукой работать Йигиту, постоянно его сбивая с ритма. В целом бой не изобиловал яркими моментами.

В 5-м раунде представитель Швеции получил серьезное рассечение над левой бровью. Швед очень много совершал ударов, однако почти все они находили лишь пустоту.

В 6-м раунде Денис провел взрывную атаку, прекрасно поработав сериями как по корпусу, так и в голову.

Боксер из Украины постепенно перехватил инициативу, часто забирая коновки 3-х минуток. Чемпионские раунды прошли под диктовку Беринчика, который и добыл заслуженную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний бой Денис провел в декабре прошлого года против Ивана Менди (47-6-1, 22 КО) из Франции. Там 34-летний уроженец Краснодона на стадионе лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU.

Стоит отметить, что 13 мая Беринчик отказался от этого титула, сделав его вакантным.

Свою крайнюю защиту Денис проводил в декабре 2021-го. Напряженный бой против россиянина Исы Чаниева (15-3, 7 КО) в Броварах на ринге ТРЦ "Терминал" завершился победой украинца по очкам: 116:112, 118:110, 118:111.

До этого украинец в октябре 2020-го победил румына Виорела Симиона (22-3, 9 КО).

Напомним, в июле Беринчик дебютировал в кулачных боях. В своем первом поединке в этом виде единоборств 33-летний боксер одолел бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова.

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