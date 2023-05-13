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Непобедимый украинский боксер отказался от боя, сделав свой чемпионский титул вакантным

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
7,8 т.
Непобедимый украинский боксер отказался от боя, сделав свой чемпионский титул вакантным

Непобедимый украинский чемпион Европейского боксерского совета (EBU) в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) отказался от своего титула. Бой против 46-летнего итальянского ветерана Эмилиано Марсили (42-0-1), который был назначен на 24 июня в Италии, отменен, сообщает Boxing Scene.

Видео дня

35-летний уроженец Краснодона завоевал пояс чемпиона EBU в декабре 2022-го. на стадионе лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Денис выиграл бой против Ивана Менди (47-6-1, 22 КО) из Франции.

Непобедимый украинский боксер отказался от боя, сделав свой чемпионский титул вакантным

После отказа Беринчика защищать титул чемпиона EBU, он стал вакантным. Теперь соперника Марсили за пояс назначит Европейский боксерский совет. Это будет следующий в рейтинге боец, претендующий на титул.

Непобедимый украинский боксер отказался от боя, сделав свой чемпионский титул вакантным

Напомним, что на бой против Менди Денис вышел в форме Вооруженных сил Украины. На "пикселе" украинца красовался шеврон "Kraken".

Непобедимый украинский боксер отказался от боя, сделав свой чемпионский титул вакантным

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями.

Например, перед своим крайним боем с Эктором Сармьенто (21-1-0, 14 КО) украинец вышел в ринг в образе Халка, а с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено 32-летнего уроженца Краснодона Донецкой области вывезли на бой в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" – Ганнибала Лектера. В апреле позапрошлого года Беринчик вышел в образе посетителя бани.

В апреле 2018-го перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

В июне на бой с Хосе Прието украинец под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На бой с филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.

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