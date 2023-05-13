Непобедимый украинский боксер отказался от боя, сделав свой чемпионский титул вакантным

Непобедимый украинский чемпион Европейского боксерского совета (EBU) в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) отказался от своего титула. Бой против 46-летнего итальянского ветерана Эмилиано Марсили (42-0-1), который был назначен на 24 июня в Италии, отменен, сообщает Boxing Scene.

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35-летний уроженец Краснодона завоевал пояс чемпиона EBU в декабре 2022-го. на стадионе лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Денис выиграл бой против Ивана Менди (47-6-1, 22 КО) из Франции.

После отказа Беринчика защищать титул чемпиона EBU, он стал вакантным. Теперь соперника Марсили за пояс назначит Европейский боксерский совет. Это будет следующий в рейтинге боец, претендующий на титул.

Напомним, что на бой против Менди Денис вышел в форме Вооруженных сил Украины. На "пикселе" украинца красовался шеврон "Kraken".

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями.

Например, перед своим крайним боем с Эктором Сармьенто (21-1-0, 14 КО) украинец вышел в ринг в образе Халка, а с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено 32-летнего уроженца Краснодона Донецкой области вывезли на бой в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" – Ганнибала Лектера. В апреле позапрошлого года Беринчик вышел в образе посетителя бани.

В апреле 2018-го перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

В июне на бой с Хосе Прието украинец под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На бой с филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.

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