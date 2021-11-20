Непобедимый украинский боксер выиграл нокаутом чемпионский бой

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) успешно защитил свой титул, разбив обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО) из Панамы. Бой в Киеве завершился в 9-м раунде техническим нокаутом.

Поединок начался со своеобразной разведки. Панамец захватил центр ринга и старался достать украинского боксера боковым ударами. Консепсьон подолгу выцеливал, а затем пытался резким выпадом достать нашего соотечественника. В середине раунда Далакаян подловил оппонента на таком выпаде, приложившись по челюсти претенденту.

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Во втором раунде Луис с первых секунд бросился атаковать, стараясь зажать нашего соотечественника в угол. Под занавес трехминутки Артему удалось провести двойку в голову сопернику. А за несколько секунд до гонга серия ударов заметно ошарашила панамского бойца.

К четвертому раунду скорости упали. Часто бой замирал на клинчах. Далакян попробовал пойти в размен с панамцем, но такая тактика была явно не выиграшной для украинца. Консепсьон постоянно прессинговал, поддавливая в большей степень психологически.

5-й отрезок начался с энергичного обмена ударами, но затем вновь замедлился "обнимашками" от боксеров. В середине трехминутки Далакян отправил соперника в нокдаун. Уроженец Баку успешно развил успех. Артем мощными боковыми вновь заставил рефери отсчитать нокдаун.

Шестой раунд стал бенефисом украинца. Спортсмен из Панамы остановился и полностью ушел в глухую защиту, практически не отвечая нашему соотечественнику.

Почти все удары Далакяна находили цель. Украинец словно играясь, раз за разом пробивал в голову 36-летнему представителю Панамы.

В 9-м раунде Луис попал в третий нокдаун, едва не улетев с ринга. В тот момент когда Артем, прижав к рингу обрабатывал панамца, его тренерский штаб выкинул белое полотенце.

Как сообщал OBOZREVATEL, Далакян в феврале прошлого года удачно провел защиту чемпионского титула, одолев Хосбера Переса (17-2 15 КО) по решению судей с результатом 118:110, 117:111, 117:111.

Как оказалось в этом бою Артем сломал правую руку. Инцидент случился в шестом раунде.