'Больше бонусов': российский тренер пожелал Усику проиграть Фьюри

Российский тренер Эдаурд Кравцов пожелал Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) победить Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше 21 декабря. При этом представитель страны-агрессорки назвал нашего соотечественника фаворитом повторного противостояния в аравийском Эр-Рияде.

Видео дня

Такое мнение Кравцов выразил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Специалист поддержал идею теорий заговоров о том, что оба боксера заинтересованы в третьем поединке, который принесет еще большие суммы гонораров, а поэтому британец должен выиграть реванш.

"Я ожидаю победы Фьюри. Во всяком случае, буду за него болеть. Надеюсь, его команда сделает правильные выводы из первого боя и внесет коррективы. Фаворитом все-таки является Усик. Ему психологически будет проще боксировать, чем во время первого поединка. Я знаю Александра уже 20 лет, еще с юниорского возраста. В этом плане у него больше бонусов. Прекрасно понимаем, что команда британца должна была внести какие-то коррективы. Скажем так: 55 на 45 в пользу Усика. Третий бой? Если выиграет Фьюри, то трилогия, скорее всего, будет. Это хорошо продается. Все стороны на этом отлично зарабатывают", – сказал Кравцов.

Ранее Фьюри рассказал о том, что собирался перенести реванш с Усиком. Также британец сделал категоричное заявление о предстоящем бое, в проведение которого внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!