Выживает с грудным ребенком в холодном подвале: украинский биатлонист оказался в критической ситуации на Черниговщине

Украинский биатлонист Богдан Цимбал после Олимпийских игр в Пекине-2022 собирался отдохнуть со своей семьей в Чернигове и отправиться на оставшиеся этапы Кубка мира, а теперь должен выживать в холодном подвале с 8 месячным ребенком. Город постоянно обстреливают и выбираться наружу опасно.

В разговоре с francetvinfo.fr биатлонист рассказал, в каких условиях им с женой приходится спасаться от российских оккупантов.

"У меня жена и маленький ребенок. Наш город очень близко к границе с Россией и Беларусью. Вы понимаете, как себя чувствует моя жена, когда ей приходится кормить грудью нашего ребенка в подвале, где температура всего 8 градусов. И в этих условиях приходится еще и переодеваться", – признался биатлонист.

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Цимбал рассказал, что по всему городу очень серьезные обстрелы: "С одной стороны холод, а с другой – боязнь, что твой дом станет целью ракеты или снаряда. Я не знаю, что сказать...

Война — это не то, чего мы хотим! Мы хотим мирного неба для нашего сына".

Пока Богдан с семьей пытается выжить в Черниговской области, его партнеры по сборной помогают защищать Украину от российских оккупантов. В частности, капитан нашей команды и чемпион мира-2019 в преследовании Дмитрий Пидручный воюет за Украину в Нацгвардии.

Также, как сообщал OBOZREVATEL, экс-биатлонист сборной Украины погиб в войне с Россией. 19-летний Евгений Малышев умер под Харьковом, неся службу в рядах украинской армии.

А Валя Семеренко рассказала про ужасы войны в Сумской области, которая за считанные дни после кровавого вторжения РФ стала "территорией ада".