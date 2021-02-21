В России восхитились успехом Украины на чемпионате мира по биатлону

Российские болельщики не смогли остаться равнодушными к успехам женской сборной Украины по биатлону на чемпионате мира.

После бронзовой медали наших девушек в эстафете и 11-го места россиянок, фанаты в РФ в комментариях отдали должное профессионализму украинок.

"Алена – молодчинка. Медаль – есть медаль. Да ещё в такие годы. Браво, Украина!", "Можете минусовать, но Украина на ЧМ выступает достойно", "Медаль давно "наклёвывалась", "А где РБУ? Тут уже написали: "позорно...", "Поздравляю Украину с бронзой! От души. Молодцы девушки!", "С третьей попытки Украина всё-таки завоевывает медаль. Аплодисменты им за упорство и целеустремленность", – написали юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по биатлону в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла пятое место в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира.