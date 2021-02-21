В России восхитились успехом Украины на чемпионате мира по биатлону

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
4,8 т.
Сборная Украины по биатлону

Российские болельщики не смогли остаться равнодушными к успехам женской сборной Украины по биатлону на чемпионате мира.

После бронзовой медали наших девушек в эстафете и 11-го места россиянок, фанаты в РФ в комментариях отдали должное профессионализму украинок.

"Алена – молодчинка. Медаль – есть медаль. Да ещё в такие годы. Браво, Украина!", "Можете минусовать, но Украина на ЧМ выступает достойно", "Медаль давно "наклёвывалась", "А где РБУ? Тут уже написали: "позорно...", "Поздравляю Украину с бронзой! От души. Молодцы девушки!", "С третьей попытки Украина всё-таки завоевывает медаль. Аплодисменты им за упорство и целеустремленность", – написали юзеры.

"Украиночки молодцы"
"У Пидгрушной железный характер"
"Поздравляю Украину!"
"Украина выступает достойно"
"Пидгрушная молодец! Железная леди"
"Медаль – есть медаль"
"Поздравления соседям"
"Поздравляю Украину"
"Санитра идеально собрал команду к чемпионату мира"
"С третьей попытки Украина завоевала "бронзу"

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по биатлону в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла пятое место в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира.

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