В России от коронавируса умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону

Максим Иншаков
Биатлон
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Анатолий Алябьев умер

Знаменитый российский биатлонист Анатолий Алябьев скончался на 71-м году жизни, сообщает сайт Союза биатлонистов России (СБР). Причиной смерти легендарного спортсмена стала коронавирусная инфекция.

По информации МатчТВ, Анатолий Николаевич давно испытывал проблемы с легкими и COVID-19 не смог перебороть.

Алябьев во время эстафеты олимпийского огня (2014 год)

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя случившиеся, признался, что испытал шок.

"В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP", – написал Губерниев в своём Telegram-канале.

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Анатолий Алябьев

Биатлонист является обладателем двух золотых медалей на зимней Олимпиаде-1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Спортсмен выиграл индивидуальную гонку, а также стал лучшим в составе сборной СССР в эстафете. На этих же Играх Алябьева завоевал "бронзу" в спринте.

Анатолий Алябьев во время гонки

Кроме олимпийских медалей, Алябьев дважды занимал третье место на чемпионатах мира. После завершения карьеры, работал тренером.

Анатолий Алябьев с командой

Алябьев также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. После окончания карьеры спортсмен стал тренером, он также был членом СБР.

Анатолий Алябьев взял два "золота" Олимпиады

С 1990 по 1998 год занимал должность тренера сборной России по биатлону.

Две золотые и бронзовая медаль XIII Зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года бывший футболист чемпионата Украины умер от коронавируса в 42 года.

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