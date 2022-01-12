В России от коронавируса умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону

Знаменитый российский биатлонист Анатолий Алябьев скончался на 71-м году жизни, сообщает сайт Союза биатлонистов России (СБР). Причиной смерти легендарного спортсмена стала коронавирусная инфекция.

По информации МатчТВ, Анатолий Николаевич давно испытывал проблемы с легкими и COVID-19 не смог перебороть.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя случившиеся, признался, что испытал шок.

"В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP", – написал Губерниев в своём Telegram-канале.

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Биатлонист является обладателем двух золотых медалей на зимней Олимпиаде-1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Спортсмен выиграл индивидуальную гонку, а также стал лучшим в составе сборной СССР в эстафете. На этих же Играх Алябьева завоевал "бронзу" в спринте.

Кроме олимпийских медалей, Алябьев дважды занимал третье место на чемпионатах мира. После завершения карьеры, работал тренером.

Алябьев также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. После окончания карьеры спортсмен стал тренером, он также был членом СБР.

С 1990 по 1998 год занимал должность тренера сборной России по биатлону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года бывший футболист чемпионата Украины умер от коронавируса в 42 года.