Бывший футболист чемпионата Украины умер от коронавируса в 42 года

Экс-футболист сборной Беларуси (35 поединков, 2 гола) Денис Ковба скончался на 43-м году жизни не справившись с коронавирусной инфекцией. Украинским болельщикам он был знаком по выступлениям в украинских клубах "Зирка" Кировоград (с 1998 по 2000 года) и "Александрия" (2012 год).

Расцвет карьеры полузащитника пришелся на 2000-2011 года, где с перерывом на сезон в "Спарте" он провел 247 матчей за "Крылья Советов".

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За все время выступления в самарском клубе Ковба забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с клубом завоевал "бронзу" чемпионата России.

После завершения карьеры игрока работал селекционером в "Крыльях Советов", открыл детскую школу в Минске и тренировал дубль "Витебска".

Семь дней назад жена Дениса Надежда Ковба опубликовала в сторис сообщение о тяжелом состоянии своего мужа, и что он находится в реанимации. 18 ноября футболист умер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от COVID-19 умер родившийся в Украине пятикратный чемпион Европы по дзюдо.