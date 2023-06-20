В России призвали чемпиона ОИ 'принести пользу человечеству, остановив распространение НАТО'

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду на то, что олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон станет политиком и "принесет пользу человечеству, остановив распространение НАТО". Таким образом пропагандист "Матч ТВ" отреагировал на слова спортсмена о том, что смена деятельности после окончания карьеры станет интересным опытом.

Видео дня

Об этом Губерниев заявил в комментарии телеканалу "Матч ТВ". Он намекнул, что в цивилизованных странах люди выражают свою личную позицию, а не высказываются исключительно в поддержку государства. Именно поэтому Самуэльссон якобы должен выступить в интересах РФ.

"В отличие от многих наших спортсменов, которые пошли в политику, Самуэльссон не будет плыть по течению. Себастьян – человек со своим собственным мнением, частенько в каждой бочке затычка, но для политика это хорошо. Буду ему желать всяческих удач, он образованный парень со своими убеждениями, которые он неоднократно отстаивал. В том числе и публично. Мы с ним тоже много дискутировали в свое время. Надеюсь, что он будет популярным политиком, может быть, даже принесет пользу человечеству, остановив распространение НАТО", – сказал Губерниев.

Отметим, что Самуэльссон назвал глупцами самого Губерниева и российских спортсменов, которые в марте минувшего года приняли участие в Z-концерте в Лужниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал неполноценными международные соревнования без участия российских спортсменов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!