В РФ предрекли 'полный паралич' российского биатлона

Российские биатлонисты рискуют столкнуться с невероятным дефицитом патронов, что скажется как на тренировочном, так и на соревновательном процессе. Проблемы возникли из-за западных санкций в отношении страны-агрессора, что перекрыло спортсменам и федерациям возможность использовать зарубежный инвентарь.

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Об этом в интервью порталу "ВсеПроСпорт" заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, российские заводы производят мизерное количество биатлонных патронов, которых едва ли хватит до конца нынешнего года, что повлияет на весь сезон в РФ.

"Что скрывать, раньше мы закупали их на Западе, но в связи с санкциями их теперь запрещено поставлять. У нас есть заводы – как Климовский, например. Он худо-бедно выпускал какие-то патроны. Пускай они были не того уровня, но можно было хоть как-то решить проблемы. А сейчас они и вовсе делают мизерное количество, которое не удовлетворяет потребности всего биатлона. Этот год мы еще добегаем, а вот в следующем столкнемся с колоссальной проблемой. В такие трудные моменты необходимо, чтобы подключалось государство. Иначе у нас будет тяжелейшая ситуация вплоть до полного паралича всего биатлона", – сказал Васильев.

Ранее он выдал абсурдные фантазии о том, что Россия должна добиться назначения на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) своего кандидата.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе призвала сбросить мощную бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт.

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