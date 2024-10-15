'В преддверии драки': чемпион ОИ по биатлону призвал Россию захватить власть в МОК

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев вновь повторил свои абсурдные фантазии о том, что Россия должна добиться назначения на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) своего кандидата. Бывший биатлонист добавил, что страну-агрессорку ожидает драка на конгрессе МОК в будущем году.

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Об этом Васильев заявил пропагандистскому каналу "Матч ТВ", комментируя отставку президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что сменщиком экс-главы ОКР должен стать жесткий чиновник.

"В преддверии драки, которая ожидается на будущий год, нужно иметь сильные локти: нужно уметь отстоять позицию и добиться положительного результата. Накануне предстоящего в будущем году конгресса МОК нужно очень скрупулезно поработать с тем, чтобы вместе с нашими сторонниками выбрать консолидированную кандидатуру на пост президента МОК. Там надо уметь разговаривать, уметь убедить и объяснить. А самое главное – иметь колоссальный авторитет на международной арене. Чтобы этого человека услышали", – сказал Васильев.

Напомним, нынешний президент МОК Томас Баха решил завершить свою работу в комитете. Известны семь кандидатов, которые будут баллотироваться на пост президента в марте будущего года, – это Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление относительно возмутительных высказываний кандидата на пост президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего.

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