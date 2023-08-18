Чемпионка ОИ из РФ не смогла ответить, зачем Россия воюет против Украины, но заявила о 'нашей победе'

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева "проговорилась" о том, что не знает, какие цели преследует Россия в преступной войне против Украины. Бывшая биатлонистка не смогла ответь на вопрос пропагандистов о том, "что такое победа", и принялась говорить об абстрактных вещах и невозможности "предательства Родины".

Видео дня

Об этом Зайцева заявила в интервью телеканалу "Матч ТВ". Победительница Игр в Турине-2006 и Ванкувере-2010 также пожаловалась на якобы несправедливое отстранение российских спортсменов от международных соревнований, назвав это заговором против страны-агрессора.

"Что такое победа для меня? Наша страна должна победить. Если ты родился здесь, то это твоя родина, ты должен быть с ней. Это как мама, невозможно ее продать. Предательство моей мамы невозможно, семьи моей. Для меня главное, чтобы была наша победа, чтобы справедливость восторжествовала. Все равно она восторжествует, правда будет за нами. Наши спортсмены всегда были сильными, наши противники так ведут борьбу – убирают сильнейших. Пошла политическая игра. Сначала убирают чиновников, теперь спортсменов", – сказала Зайцева.

Российский биатлонист Александр Поварницын раскритиковал тех политиков, экспертов и болельщиков, которые его "вынуждают жертвовать своей жизнью"

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 по борьбе без дополнительных условий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!