Украина в первой же гонке взяла медаль на чемпионате Европы по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который 25 января стартовал в швейцарском Ленцерхайде. 32-летняя киевлянка принесла нашей стране первую награду на соревнованиях.

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Джима достаточно спокойно шла по дистанции, не форсируя событий и находясь при этом в топ-10. Неудача на втором огневом рубеже, где она допустила один промах, отбросила нашу соотечественницу на 17-ю позицию, однако Юлия быстро и уверенно вернула утраченное.

С четвертой стрельбы на решающий отрезок дистанции столичная биатлонистка ушла девятой с отставанием в 1 минуту 20 секунд от лидера. Это не стало преградой для Джимы, которая совершила феноменальный рывок, "съев" за два километра дистанции целых полминуты и ворвавшись на пьедестал.

Рядом с ней могла оказаться опытная Елена Билосюк-Пидгрушная. После второй стрельбы стоя украинка ушла на дистанцию на 11-м месте, однако "зарылась" по трассе и в итоге не попала даже в топ-40.

Победительницей гонки стала представительница Италии Микелла Каррара, которая преодолела 15 километров дистанции за 43 минуты и 20 секунд. На 48 секунд от нее отстала Лиза Мария Спарк из Германии. Джима же пришла третьей в 53 секундах от лидера.

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