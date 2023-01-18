Чемпионка из РФ сказала, что произойдет в России, "если все продлится дольше и никаких перспектив не будет"
Трехкратная чемпионка Универсиады по биатлону из РФ Екатерина Носкова считает, что отстранение сборной России от международных стартов может серьезно повлиять на кадровый потенциал страны. По мнению 26-летней биатлонистки, страна может прожить без потери уровня лишь один сезон.
В дальнейшем, когда начнется "переваривание" друг друга, Россия однозначно сбавит в результатах. Спортсменам не будет хватать эмоциональной заряженности.
"Сезон, может быть, еще два, мы сможем на внутренней конкуренции выехать и ждать, что нас все-таки допустят. Если это продлится дольше и никаких перспектив допуска не будет, то, наверное, многие спортсмены будут искать себя где-то в другом месте", – сказала Носкова в эфире "Матч ТВ".
Российские болельщики в комментариях иронизируют над перспективами своей страны.
"Завод, хороший завод, - не такое уж и плохое место", – пишут юзеры.
"Неужели кто-то до сих пор не понял,что спецоперация и международный спорт в одном флаконе существовать не могут?" - задаются риторическим вопросом фанаты.
Российский пользователи с сарказмом вспоминают слова своей пропаганды о пользе санкций.
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