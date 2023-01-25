На ЧЕ по биатлону изменили медальный результат украинки: что произошло

Украинская биатлонистка Юлия Джима были признана вице-чемпионкой Европы в индивидуальной гонке, а не бронзовым призером, как об этом объявили изначально. Результат нашей спортсменки был пересмотрен организаторами из сбоя системы электронного отслеживания показателей участников во время соревнований.

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Дело в том, что итальянке Микеле Карраре по ошибке не засчитали два промаха на одном из огневых рубежей. Благодаря этому в первоначальном варианте итогового протокола она финишировала на первом месте и была объявлена победительницей, пишет официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

После того, как судьи пересмотрели эпизод с участием итальянки, ей добавили две минуты штрафа, что откинуло ее на 11-ю позицию. Таким образом, первой золотой медалисткой чемпионата Европы-2023 была объявлена Лиза Мария Спарк из Германии, "серебро" получила Джима, а бронзовую награду вручили еще одной немке Селине Гротиан.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная чемпионка Универсиады по биатлону из РФ Екатерина Носкова считает, что отстранение сборной России от международных стартов может серьезно повлиять на кадровый потенциал страны.

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