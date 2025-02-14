'Ты убегаешь из России!' Украинца не пускали в сборную СССР, а он выиграл 'золото' Олимпиады, но потерял дочь и внуков

Несмотря на успехи украинских биатлонистов во времена независимости, в СССР Украина не считалась зимней страной, поэтому в сборную Союза наши представители снежных видов спорта попадали нечасто, а если и пробивались, то не могли добраться до олимпийского "золота". Однако все изменилось, когда в Киев перебрался биатлонист Иван Бяков.

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В 1972 году уроженец Кировской области выиграл олимпийское золото в эстафете. А потом рискнул и со скандалом отправиться на учебу в столицу УССР. Его не пугали угрозы чиновников выгнать из сборной. Ведь Бяков носил характер и знал себе цену. Он поселился в городе на Днепре, еще раз победил на Олимпиаде и внес большой вклад в развитие украинского биатлона.

УБОРЩИК СТАДИОНА. Бяков родился в трудные военные времена. В 1944 году мальчик был шестым ребенком из восьми в своей семье. "Любовь, видимо, через край была", - шутил позже биатлонист и отмечал, его родители сумели поднять на ноги всех. Хотя ходить в школу приходилось в восьми километрах от дома.

Зимой в Кировской области морозы достигали 40 градусов, а из-за огромных сугробов приходилось пробиваться на лыжах. И эта строгая подготовка с детства помогла Ивану закалить организм и характер, готовя к предстоящим испытаниям.

После окончания школы Бяков учился в сельскохозяйственном техникуме бухгалтером, но большую часть времени проводил не в лекториях, а на спортивных аренах. Иван был всесторонне развитым спортсменом, участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, лыжному спорту и стрельбе.

И только на третьем году службы в армии в пограничных войсках в Казахстане начальник физподготовки округа предложил предстоящему чемпиону попробовать себя в биатлоне. И Бяков понял, что стрельба на лыжах – это его призвание.

После армии Иван числился уборщиком стадиона в маленьком городке Кирово-Чепецке с окладом 60 рублей, но все время только и делал, что тренировался, довольно быстро пробившись в сборную СССР. А 1972 стал олимпийским чемпионом в эстафете, хотя Игры в Саппоро были для Ивана лишь вторыми международными соревнованиями в карьере.

"ЗОЛОТО" ПОСЛЕ КОНЬЯКА. Интересно, что Бяков обычно вообще не употреблял алкоголь, однако по иронии судьбы свой единственный чемпионат СССР выиграл благодаря коньяку. Как раз накануне гонки к биатлонисту приехал его преподаватель по техникуму. К удивлению спортсмена, они проговорили до двух ночи и выпили бутылку коньяка. После чего Бяков пробежал одну из лучших гонок.

Никаких препаратов для улучшения результатов биатлонист также не употреблял, но в СССР в 70-х использовали другой "допинг". В преддверии Олимпиады в Инсбруке у кандидатов в сборную в Москве сделали забор крови – граммов 300. Ее замораживали, а затем вливали обратно.

"Это делалось под большим секретом, мы даже подписку о неразглашении давали. Тогда этот метод повышения выносливости организма еще не считался "кровяным допингом", о последствиях подобных экспериментов было мало известно. Естественно, отказ от такой медицинской процедуры грозил исключением из сборной", – рассказывал Бяков.

Беглец из России. Вскоре после Олимпиады Бяков стал задумываться о будущем и получении высшего образования. До этого он часто приезжал на соревнованиях в Украину, знал местных тренеров. В частности, опытного специалиста Бориса Зорина. Поэтому решил подавать документы в Киевский институт физкультуры. А когда в столице УССР узнали о намерениях биатлониста, то пообещали хорошую квартиру.

Переезд биатлониста в Украину спровоцировал громкий скандал и красноречиво продемонстрировал, какое кулуарное противостояние происходило между республиками и при СССР. Но обычно талантливых спортсменов Союза пытались перетащить в Россию, а не отпустить куда-нибудь "на периферию".

Как позже упоминал в интервью fakty.ua Бяков, заместитель председателя российского Спорткомитета, заведовавший лыжным спортом и биатлоном, был вне себя от гнева. Чиновник кричал в лицо спортсмену: "Ты убегаешь из России, где были созданы все условия!" А потом написал письмо главе Спорткомитета СССР Павлову, чтобы Ивана вывели из состава сборной Союза и лишили звания заслуженного мастера спорта.

"В Москве состоялся жуткий разговор с главой Федерации. Он обвинял меня чуть ли не в измене Родине. "Идеологию" пришивал. Я ответил, что никакой вины за собой не чувствую. Ведь я имею право учиться. Украина – советская республика. "Ну учись-учись. Только о сборной забудь", – ответил зампредседателя. Подключили обком партии, хотя я не был тогда в КПСС. Короче говоря, скандал…", – вспоминал чемпион.

Из сборной Бякова вывели, а вот отобрать звание заслуженного мастера спорта повода не нашли. Но биатлонист не собирался так просто сдаваться и уже после переезда в Киев продолжал тренироваться самостоятельно. На отборочных соревнованиях перед чемпионатом мира "Ижевская винтовка" Украина с Бяковым выступила самостоятельной командой и выиграла эстафету. Олимпийский чемпион бежал без перчаток в 20-градусный мороз, потому что прошел специальную подготовку: "Бегу и слышу, мне кричат: "У-у-у, хохол без рукавиц бежит!"

А когда Иван приехал на Кубок СССР, где должны были утвердить окончательный состав на Олимпиаду-1976, его даже не хотели селить. Но опальный Бяков выиграл Кубок СССР и чиновникам спорткомитета ничего не оставалось, кроме как вернуть его в сборную.

В ЧУЖЕМУ БОТИНУ. В 1976 году в Инсбруке Бяков принес украинскому спорту первую зимнюю олимпийскую медаль высшей пробы, выступая в составе советской эстафетной команды. Однако золотая награда оказалась под угрозой из-за неожиданной проблемы с ботинком.

Бяков принял эстафету на втором этапе, опережая ближайших преследователей более чем на 40 секунд. Но уже в 200 метрах отломился специальный пластиковый "нос" левого ботинка, крепления не держит. Биатлонист бежал на одной лыже и сигнализировал, что ему нужна помощь. Вдруг она пришла от француза Жерара Берже, который отдал украинцу свой ботинок. И хотя он был на три размера больше, Бяков догнал соперников и передал эстафету первым.

После завершения карьеры Иван Иванович работал в техническом комитете Международной федерации биатлона и с 1992 по 1998 годы возглавлял Федерацию биатлона Украины и избирался членом Национального олимпийского комитета. Приложил руку к созданию той первой "золотой" женской команды с Еленой Петровой, Валентиной Цербе и Еленой Зубриловой.

КАТАСТРОФА, РАЗБИЛАЯ СЕРДЦЕ. Бяков был женат только один раз, но очень счастлив и до своей смерти в ноябре 2009 года. С Валентиной он познакомился в кино и понял, что это любовь с первого взгляда. Жена подарила биатлонисту двух дочерей и сына. Но за свой спортивный успех он платил иногда с семьей, которую практически не видел.

Как рассказывала Валентина, за те 10 лет, что Иван выступал, они виделись в сумме, наверное, года два. Но Бяков очень любил своих детей и не смог до конца оправиться после произошедшей с дочерью и внуками трагедии. Мария была женой известного украинского футболиста, питомца киевского "Динамо" Владимира Лобаса. В 1997 году его пригласили играть в Грецию, куда Лобас переехал вместе с семьей.

В декабре 1997 года Мария приехала с сыном на две недели в Киев, чтобы забрать дочь на каникулы. Накануне возвращения в Грецию Бяков хотел отказать Маше от полета, предложив поехать в деревню на похороны бабушки мужа. Но этого не сделал. А 17 декабря 1997 года она погибла вместе с детьми в авиакатастрофе в окрестностях Салоники.

Смерть близких сильно ударила по биатлонисту. После этого Иван Иванович решил изменить свою жизнь и наконец-то отдохнуть. Он отказался снова выставлять свою кандидатуру на пост президента ФБУ, стал, как говорил, обычным пенсионером и переехал жить в село Бубновая Слободка под Каневом, где купил себе дом неподалеку от Днепра.

Бяков любил заниматься огородом, летом собирал до 50 ведер клубники, варили с женой варенье и компот. Биатлонсит рассказывал, что в окрестностях Канева удивительные места и отличная рыбалка. Однажды спортсмен, очень любивший посидеть с удочкой, поймал на спиннинг килограммов 50 рыб.

А вот ружье после окончания карьеры Бяков в руки не брал – никогда не любил охоту и не стрелял по живым мишеням. "В местах, где я живу заповедная зона. Косули и олени бродят по стадам. Ну как можно такую красоту убивать?..", - рассказывал биатлонист.

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