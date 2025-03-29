Земля бизонов и северного сияния: беженец из Харькова рассказал об уровне зарплат, медицине в Канаде и планирует ли возвращаться в Украину

Харьковчанина Евгения, работника фондового рынка, жившего на Северной Салтовке, начало полномасштабной войны застало в Польше. А так как Польша для украинцев – дело давно привычное и, можно сказать, обыденное, он решил поехать на разведку в Канаду.

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Как беженцу из Украины живется в Канаде, рассказал в интервью OBOZ.UA бывший директор фондовой компании из Харькова.

Магазина может не быть, но каток – обязательно

Когда корреспондент OBOZ.UA позвонил Евгению, он собирался ехать на каток, и поэтому откапывал от снега гараж с машиной. Дело откапывания машин в их краях, можно сказать, обыденное. Особенно зимой и весной.

Городок Кеннеди, в котором сейчас живет Евгений, находится в 50 км от границы с США. Центральная Канада, провинция Саскачеван. Это прерии, климат резко континентальный. С севера, когда надо и когда не надо, без препятствий приходит арктический воздух. Нередкие северные сияния. Летом – пастбища, пашни и сенокосы, а зимой – безбрежные заснеженные поля. Кто смотрел фильм "Фарго" и одноименный сериал, тот поймет. Штат Северная Дакота (где находится городок Фарго), собственно, в 50 км.

– Недавно засыпало нас снегом, это нормально, – говорит Евгений. – Я бы свой гараж часа два откапывал руками. Но проехал мимо меня джип, а через 10 минут вернулся вместо него мини-трактор, за рулем сидит дедушка лет 80, с одним зубом, и говорит: "Давай-ка, сынок, я поработаю. И я вспоминаю, что до нового года я этого дедушку откапывал лопатой, когда он застрял в том же джипе перед моим домом. Дедушка и ходить-то толком не может, а джип тяжелый, я один его вытолкнуть не мог. Почти час его со всех концов отгребал. Тогда мы просто попрощались, даже не познакомились. Теперь познакомились, старика зовут Стью (от Стюарт). Пообещал зайти ко мне на чай в выходные. Точнее заехать, учитывая проблемы с ногами.

– Душевно у вас.

– Иначе не прожить. Вроде бы и цивилизация, но общественного транспорта или такси, например, просто нет. Городок маленький, практически все друг друга знают. Триста жителей. У нас в Украине это даже не деревня, а так, хуторок.

– Почему название городка – Кеннеди, в честь президента?

– Нет, он-то тут к Канаде причем? Назвали в честь почтальона, который жил тут сто лет назад. Чрезвычайно активного.

– Как Печкин?

– Даже круче. Организовывал досуг, быт. Собственно, он и почту организовал. Вообще у нас сельскохозяйственный регион. Малонаселенная провинция. Весь Саскачеван – 1 миллион, все население как половина Харькова. Кстати, в маленьких городках может не быть продуктового магазина, но каток – обязательно. Под крышей, с теплой раздевалкой.

– А какие магазины есть в вашем районе?

– Ближайший продуктовый – в шести километрах, а небольшой маркет типа АТБ – 23 км. Но бар, например, от меня в 400 метрах, там мини-кухня есть, какая-то выпечка. Ну и остальное, акцизное.

– Цены какого уровня в магазинах?

– Ну, чтобы было понятней, буду в американских долларах. Хлеб – три доллара, мясо – в среднем пять-семь, самое дорогое из местного – бизонье. Но тут надо понимать, что можно купить в магазине, а можно – напрямую у фермера. Баночка пива объемом 0,365 – 1,5 доллара, как и литр молока. В первое время путаешься, за килограмм или за фунт. Но ценники в двух мерах и на двух языках.

– А как с зарплатами в Канаде?

– Я работаю техником на местном заводе сельхозтехники, производим высокотехнологичные сеялки. Я же говорю, Саскачеван и соседняя провинция Альберта – мощный сельскохозяйственный регион. Пшеница, соя, другие зерновые, горчица. Производство мирового масштаба. Вот когда СССР у Канады пшеницу покупал – так это отсюда.

Так вот насчет зарплаты: на заводе от 2000-2200 долларов чистыми (это я опять в американских). Если один живешь – хватает. Примерно 700 долларов – аренда дома, плюс долларов двести – коммуналка. Но если семья с детьми и работает один человек – тяжеловато. Но я – не типичный пример. Кормят на работе, бюджетно, там своя кухня почти ресторанного качества. И домой покупаю готовую еду.

Вообще тут социализм по-канадски. Умереть не дадут, но и шевелиться тоже надо. Есть система продуктового волонтерства – фудбанки. Кто не вытягивает или попал в сложную ситуацию – можно с какой-то периодичностью получать продуктовые наборы бесплатно, и даже в нескольких местах одновременно.

Очень сильно по местному бизнесу и предпринимательству ударил ковид. Могу только догадываться, как все было раньше. Многие магазины и салоны так и стоят закрытыми.

– На каком уровне медицинское обслуживание?

– Медицина условно бесплатная, записываешься на прием к врачу – в течение плюс-минус месяца попадешь. Разные болезни – разные сроки, многое зависит от срочности лечения. Качество – отдельный большой вопрос, я пока не эксперт в этом вопросе, к счастью. Лекарства по рецепту, если есть страховка – 80% оплачивается по ней. В свободном доступе в основном болеутоляющие. Больницы – в радиусе 30 км, но если нужна специальная неотложная помощь, то могут и на вертолете прилететь.

Страна презумпции позитива

– В США местные часто ездят? Граница под боком.

– Нет, особого интереса ни с одной, ни с другой стороны. Наши говорят – а что там делать? Американцы тоже не приезжают. Нет смысла и в шоппинге заграничном – американская таможня строгая, да и ассортимент и цены практически не отличаются.

– То есть интереса стать 51-м штатом желания у канадцев не возникает?

– Месяц назад я бы ответил, что желание отрицательное. Сейчас какие-то опросы появляются, вроде до 10% как бы и не против. Кстати, если и говорить о каких-то изменениях, то провинции Саскачеван и Альберта хотят больше прав. Это две провинции, которые больше всех зарабатывают, типа "мы всех кормим". Но это вопрос не противоречий внутри Канады, а скорее, обострение экономических проблем. Экономика сейчас, мягко говоря, не на пике, есть проблемы с миграцией, грядет тарифная война с южным соседом.

В Канаде, стоит отметить, очень мощное местное самоуправление, все вопросы решаются совместно, начиная от уровня соседей по улице. Еще тут, как бы это сказать, "презумпция позитива". Вот в Украине к приезжему сначала присматриваются – что за человек, надо как-то себя проявить, чтобы приняли за своего. А тут сразу по умолчанию хорошее отношение. Далее следуй примеру других, не косячь, помогай по возможности – все в твоих руках. Кстати, ко мне прошлым летом непосредственный начальник по работе приезжал лужайку подстричь, просто так.

– Этнических украинцев у вас много?

– Более 13%: это потомки тех, кто уехал в Канаду еще в начале XX века. Они давно ассимилировались, но украинский язык помнят, гордятся. Украинская церковь недалеко. Вообще у нас преимущественно белое население. Верующие. В основном протестанты, методисты американского разлива, католики. Выходцы из Европы примерно так распределяются: немцы – 25%, англичане – 20%, шотландцы, французы и поляки – по 10%. Россиян до 6%, но это в основном потомки старообрядцев. В последнее время много индусов и филиппинцев приехало.

Но в целом, надо сказать, у нас много пожилых людей (навскидку 30-40% – пенсионеры за 60 лет), молодежь уезжает. Как минимум в столицу провинции Реджайну и самый крупный город Саскатун. Там по 300 тысяч населения, есть университеты, работа, ночная жизнь. Лично мне в 30 лет здесь было бы скучно. В 50 – нормально. Но вообще в Украине, если не живешь в мегаполисе или просто относительно крупном городе, тоже скучновато.

– Чем можно заняться в Кеннеди в редкие минуты досуга?

– Тот же каток. Хоккей, керлинг, летом – гольф. В Саскачеване самый большой процент играющих в гольф в мире, около 35% играют хотя бы раз в год. Рыбалка и охота круглый год, по лицензиям. Озера летом прогреваются, можно купаться.

Каждый год летом у нас в городке проводится трехдневное родео. Приезжает до двух тысяч человек гостей (в юбилейные годы и больше – до 5000), участники со своими лошадьми и быками. Там и концерты кантри, и битвы на машинах, и детские развлечения. Я, кстати, член местной ассоциации родео. Так сказать, лицензированный ковбой, у меня три шляпы ковбойские и три пары сапог-"казаков".

– Есть планы по возвращению в Украину?

– Пока строим новую жизнь. Раз я уже здесь оказался, надо легализоваться до вида на жительство (сейчас я временный резидент). Да и много новых возможностей касательно путешествий появилось. Коллеги по работе зовут к себе в гости – Мексика, Ямайка и Филиппины.