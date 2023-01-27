Норвежец выиграл ''золото'' ЧЕ по биатлону и написал ''Слава Украине!''. Фотофакт

Норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм поддержал Украину во время чемпионата Европы, который в эти дни проходит в швейцарском Ленцерхайде. Победитель индивидуальной гонки назвал наших соотечественников главным спортсменами на соревнованиях.

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Соответствующий пост Стремсгейм опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он показал снимок с украинцем Антоном Дудченко, который финишировал вторым в гонке, а также поприветствовал подписчиков словами "Слава Украине!".

"Идеальный старт в Ленцерхайде с 20 выбитыми мишенями из 20. И огромные поздравления самой важной команде/спортсменам на этом чемпионате. Слава Украине!" – написал норвежский спортсмен.

Отметим, что Дудченко завоевал вторую медаль для Украины на ЧЕ по биатлону. Ранее вице-чемпионкой турнира стала киевлянка Юлия Джима. Причем ее результат в индивидуальной гонке был пересмотрен.

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