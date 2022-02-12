'Сделали все возможное': как Украина боролась на Олимпиаде за отстраненных фристайлистов, сноубордистку Данчу и готовила боб

Олимпийская миссия Украины на Олимпиаде-2022 до последнего боролась за допуск к соревнованиям нашей команды фристайлистов, а также сумела отстоять право на старт сноубордистки Аннамари Данчи. Об этом рассказал призер чемпионата мира по биатлону, а сейчас и.о. начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Минмолодьспорт Сергей Седнев, который приехал в Пекин уже в качестве официального лица.

В разговоре с OBOZREVATEL Седнев рассказал про колоссальную работу, которую делает за кулисами Игр украинская команда, начиная от подготовки номеров и заканчивая переговорами с Международным олимпийским комитетом. Сам Сергей уже научился ставить на боб коньки, получил опыт видеооператора и стал разбираться в горных лыжах.

Видео дня

– Когда я был спортсмен, то думал: "Как это тяжело бегать, переносить большие нагрузки. Вот тренеры или организаторы отработали – и все. И не перегружаются физически. А когда сам стал наставником, а потом начал принимать участие в подготовке всех зимников и вошел в официальную делегацию на Олимпиаде, я понимаю, что быть спортсменом просто кайф.

Когда ты спортсмен, то для тебя все организовано. Твое задание – встать, сделать зарядку и следовать графику: завтрак, тренировка или старт, отдых, реабилитация. Уже в своем нынешнем статусе я понимаю, что спортсменом быть легче, чем организатором и функционером. Особенно сейчас. А это большая нагрузка.

Хочется сделать так, чтобы спортсмены были всем обеспечены и ни в чем не нуждались, получая удовольствия от соревнований. Это моя первая Олимпиада в таком статусе, но вижу, но нам это удается. Мы работаем и решаем очень много сложным вопросов. Особенно в период пандемии. Мы делаем все, что необходимо для спортсмена, а он этим пользуется.

– Какие сейчас ваши обязанности в сборной?

– У нас есть Олимпийская миссия, которая занимается полностью всем сопровождением и подготовкой команды к участию в Олимпийских играх. От переезда, билетов, багажа, логистики до заселения, тренировок, графиков. На команде из семи человек лежит общение с волонтерами и организация полностью всего, что необходимо для тренировочного и соревновательного процесса.

Сейчас такое время, что очень много карантинных ограничений. И это постоянное психологическое давление. Но понимаем, что есть правила, и им надо следовать. У каждой команды свой график сдачи тестов, и мы должны до них донести, что и когда нужно делать. Потому что постоянно возникают вопросы, где сдавать и в какое время. И это не просто сдал и получил результат.

Каждый позитивный тест сопровождается постоянной связью с различными медслужбами и со спортсменами, ведь атлеты с ковидом живут вне деревни, в изоляционном отеле. И нужно решать вопросы по их пребыванию, питанию и даже спортивным тренировкам. Ведь Олимпийские игры никто не отменял.

Кстати, спортсменов и тренеров постоянно сопровождали и перед вылетом в Пекин. Михаил и Владислав Гераскевичи, Аннамари Данча и Виталий Калиниченко, получив положительные тесты перед вылетом, сопровождались врачами, мы меняли им билеты, согласовывали координацию по прибытию.

Также мы разъясняем, куда можно ходить и ездить в условиях карантина, а куда – нет, каким транспортом пользоваться. И все нужно решать оперативно, но есть непредвиденные ситуации, которые сначала нужно изучить.

А бывает такое, что сегодня тесты показали позитив, а завтра уже все хорошо и надо забирать человека. И это снова общение с волонтерами, со всеми службами Олимпийской деревни, в том числе с медицинской. Нужно подготовить номера, чтобы они были чистые и продезинфицированные к приезду спортсмена или тренера.

Я живу в Яньцине, в средней деревне, где бобслей, скелетон, санный спорт и горные лыжи. И мне даже пришлось устанавливать коньки на боб, чтобы помочь нашей бобслеистке Лидии Гунько. Как раз прибыл ее монобоб, а тренера не было, и мы помогали, потому что спортсмен должен тренироваться.

Да, сложно. Некоторые вещи не зависят от нас. Есть много людей, с которыми приходить согласовывать те или иные действия. И мы общаемся с МОКом и оргкомитетом, чтобы ускорить решение вопроса, но в то же время не получить какую-то негативную реакцию. Мы испытываем большую нагрузку и понимаем, что нет права на ошибку. Ты не можешь отложить это на завтра, потому что от тебя зависит жизнь и график спортсмена на Олимпиаде.

– Вы уже научились ставить коньки на монобоб, а какие еще неожиданные проблемы вы решали на этой Олимпиаде?

– На самом деле, у нас тут каждый день какие-то проблемы. Но лично я на этой Олимпиаде ближе познакомился с такими видами спорта, как бобслей скелетон, сани, принимал участие в их тренировках, помогал снимать на видео прохождение виражей в скелетоне и бобслее, чтобы сделать анализ тренировки и внести коррективы.

В итоге я научился правильно снимать спортсменов, потому что они буквально за полсекунды пролетали мимо меня. Поначалу вообще невозможно было что-то снять, а теперь уже знаю всю специфику: как нужно ловить и провожать атлета, когда он едет. Получил интересный опыт.

– То есть, значительно расширили свои навыки?

– Да, это точно. С горными лыжами также приходилось помогать. У них немного тренеров. И изначально мужские и женские гонки должны были проходить в разные дни, но из-за переноса скоростного спуска у мужчин, он прошел в один день с гигантским слаломом у женщин. Конечно, спортсмен не может быть один, он должен чувствовать поддержку.

Функций у меня было немного, но надо было поддержать Настю Шепиленко. Тренер ее сверху выпускал и надо было, чтобы внизу на финише ее кто-то встречал. На улице очень холодно, и спортсмен должен быстро одеться. Надо было вещи поднести, лыжи подержать.

Скажу, что хоть я сам на горных лыжах люблю кататься и считаю, что у меня получается, но сейчас я смотрю на этот вид совсем по-другому. Горные лыжи на Олимпиаде – это очень мощные соревнования. Кто-то думает, что там сложного съехать вниз? Но нагрузки очень большие. Видел, как травмировались девушки, и это был просто ужас. Когда непосредственно участвуешь в этом процессе, то понимаешь, насколько сложный вид спорта.

Еще была неприятная история с Аннамари Данчей, когда в последний момент ее решили снять с соревнований из-за теста на ковид. Хочу сказать, что хорошо, что наш шеф миссии лично присутствовала на этих соревнованиях. Пришла поддержать, потому что тренер сноубордистки перед вылетом в Китай сдал позитивный тест на коронавирус и не смог полететь на Олимпиаду. Но она была здесь не сама. И знаю, что чувствовала поддержку.

Просто чудом у Аннамари с собой оказался телефон, когда ей сказали: "Мы тебя не допускаем, потому что там какой-то позитивный тест". Данча не растерялась и набрала Анну Сорокину, которая накануне как раз занималась тем, чтобы украинку допустили к тренировке. А такая возможность была, иначе бы ее не заявили и не дали бы стартовый номер.

Буквально за семь-восемь минут наша миссия связалась с Международным олимпийским комитетом, с теми людьми, которые накануне занимались вопросом сноубордистки. И ее допускают к старту.

Знаю по собственному опыту, что любая стрессовая ситуация перед стартом для спортсмена – просто ужас. И на выступление Аннамари это все тоже повлияло. 26 место – это совсем не ее результат. Расстроилась? Конечно. Сделали ли мы все, что могли? Да, мы сделали все возможное в той ситуации. И все, что могла сделала Аннамари, которая сориентировалась и держалась уверенно.

Но надеюсь, что таких случаев на этих соревнованиях больше не будет.

– Хотелось бы...

– Вы знаете, что наши фристайлисты не смогли принять участие в командном турнире. Тот, кто не знает, то думает: "Ну, не допустили, сдали позитивные тесты..." Но если рассказать, какая работа была проделана президентом НОК Сергеем Бубкой и всей миссией, чтобы команда все-таки выступила...

Это были встречи, переговоры и совещания с медслужбой деревни, которая подчиняется непосредственно медицинской службе Китая, с оргкомитетом Игр, МОКом. Чтобы выучить анализы и понять, правильно или нет они пытаются сдержать наших фристайлистов и защитить других, чтобы никто не пострадал. Сделано было все. Министр спорта Вадим Гутцайт также на постоянной связи, переживал, интересовался.

Но, к сожалению, по анализам было принято решение изолировать наших спортсменов. Конечно, мы рассчитывали, что фристайлисты в команде поборются за медаль. Потому что они были готовы.

Тренер Энвер Аблаев в шоке, он не понимает, как такое может быть. Но мы подняли всех, изучили все вопросы и не можем просто так нарушать правила. В итоге нескольких фристайлистов изолировали. Они все бессимптомные, но правила есть правила.

Однако сегодня уже вышла с изоляции целая группа наших спортсменов: олимпийская чемпионка Сочи-2014 биатлонистка Елена Билосюк и сервисмен Иван Билосюк, тренер мужской команды биатлонистов Юрай Санитра и его помощник Игорь Ященко, а также лыжница Дарья Рублева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как скелетонист Гераскевич объяснил россиянам плакат "Нет войне в Украине" на Олимпиаде-2022.