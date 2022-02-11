'Есть вещи важнее': скелетонист объяснил россиянам плакат 'Нет войне в Украине' на Олимпиаде-2022

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который после выступления в квалификации Олимпиады-2022 показал плакат с надписью "Нет войне в Украине", признался, что не боится наказания со стороны МОК. При этом он выразил уважения к спортсменам из РФ, чья страна проявляет военную агрессию и выдвигает ультиматумы о так называемых гарантиях безопасности.

Об этом сам Гераскевич рассказал в беседе с корреспондентом российского портала Sport24. Он подчеркнул, что не считает свою акцию политической, в чем его уже обвинили в РФ.

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"Я за мир в стране, никто не хочет войны. Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция. Я уважаю российских скелетонистов как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире", – заявил наш соотечественник.

Отметим, что Владислав сумел пробиться в финал Олимпийских игр в Пекине, где занял 18-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Камила Валиева попалась на применении запрещенных препаратов, о чем стало известно после ее победы на Олимпиаде-2022 в командном турнире.

В России отреагировали на скандал, назвав его заговором западных спецслужб.