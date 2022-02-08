Украинку едва не убрали с Олимпиады за пять минут до старта

Драматическим получилось выступление украинской сноубордистки Аннамари Данчи на Олимпийских играх в Пекине. 31-летняя спортсменка из Закарпатья едва добилась права выступить – с помощью работников Национального олимпийского комитета Украины.

Уже в Китае девушка сдала положительный тест на коронавирус и была отправлена на карантин. Лишь накануне старта, 7 февраля, Аннамари получила отрицательный тест и ей разрешили стартовать. Однако буквально за несколько минут до выхода на дистанцию организаторы сообщили, что не могут ее допустить из-за... "плохих" тестов. Данча сама вышла на НОК, сумела себя отстоять и таки выступить на своих четвертых Олимпийских играх.

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О своих проблемах спортсменка рассказала в комментарии "Суспільному". "Я пережила стресс, было сложно собраться на первую попытку. Вторая вышла лучше. Надеюсь, хотя бы в топ-20 попала", – поделилась впечатлениями сноубордистка.

Однако в итоге Данча показала в параллельном слаломе 26-й результат из 29 участниц и не пробилась в число 16 лучших, которые продолжат борьбу за награды. Хотя три года назад Аннамари становилась призеркой чемпионата мира.

Напомним, коронавирус в сборной Украины на Олимпиаде подхватили также биатлонистки Дарья Блашко и Елена Билосюк (Пидгрушная), фигурист Иван Шмуратко и саночник Андрей Мандзий.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездную биатлонистку сборной Украины сняли с Олимпиады-2022.

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