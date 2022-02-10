Украинцы снялись с турнира Олимпиады, где имели хорошие шансы на медаль

Сборная Украины по фристайлу не выйдет на командный турнир по лыжной акробатике, который в четверг, 10 февраля, впервые состоится на Олимпийских играх-2022. Сразу трое наших спортсменов перед стартом заразились коронавирусом.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своем сайте. Положительные тесты на коронавирус сдали Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.

Здоровыми остались только Ольга Полюк и Александр Абраменко. Для участия же в командном турнире нужны три спортсмена. Изначально сборная Украины планировала выставить на соревнования Абраменко, Новосад и Котовского. Именно в таком составе наши дважды завоевывали бронзовые медали на этапах Кубке мира в сезоне 2021/2022, поэтому считались претендентами на восхождение на пьедестал и в Пекине-2022.

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Трио больных фристайлистов помещены на карантин, а Абраменко и Полюк продолжат подготовку к личным турнирам. Напомним, Александр – олимпийский чемпион 2018 года. Женщины разыграют медали 14 февраля, а мужчины – 16-го.

Также от участие в турнире акробатов в команде отказался Казахстан. Теперь за три комплекта медалей поспорят всего шесть сборных.

Напомним, что на самоизоляции находятся биатлонистки Елена Билосюк (Пидгрушная) и Дарья Блашко. Коронавирусом в Пекине уже переболели фигурист Иван Шмуратко и саночник Андрей Мандзий.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины по биатлону назвал "сумасшедшим домом" ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде-2022.