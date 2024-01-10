'Самая профашистская нация'. В России олимпийский чемпион набросился на Норвегию, вспомнив водку за 50 долларов

Бывший глава Союза биатлонистов России (возглавлял СБР с 1996 по 2008 годы) Александр Тихонов оскорбил норвежцев. 77-летний четырехкратный олимпийский чемпион вспомнил случай, когда сделал подарок президенту федерации биатлона Норвегии в честь его дня рождения.

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Тихонов тогда подарил ему литровую бутылку водки, новое портмоне, положив туда 500 евро, якобы потому, что у россиян есть примета, что нельзя дарить пустой кошелек.

"Через день он прибежал, говорит: "Вы что, хотели меня подкупить?" Хорошо, что был переводчик, я ответил: "Норвежца подкупить невозможно. Можно только за водку". Он говорит: "Я и водку могу принести". Но так и не принес, хотя кошелек вернул. Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу", – рассказал Тихонов в интервью пропагандистам из РИА Новости.

Кроме того, Александра возмутило отсутствие в Норвегии VIP-шатров с бесплатным алкоголем.

"Я поднял данный вопрос на конгрессе, который проходил в Норвегии. Тогда господин Андерс Бессеберг сказал, что они не делают VIP, потому что в Норвегии все дорого. Но, чтобы вы знали, лет сорок назад фонд развития будущих поколений Норвегии составлял 927 миллиардов долларов. Плюс норвежцы – спекулянты. У них сухой закон, но есть магазины, в которых бутылка водки стоит 50 долларов. Бери сколько хочешь. Это самая скупердяйская, профашистская нация", – закатил истерику Тихонов.

Российские болельщики не выдержали такого пассажа от своего соотечественника.

"Классическая шиза Тихонова про норвежцев. Наслаждаемся, "Феерический идиот", "Этого человека нужно лечить.Много лет, б….ь, лечить. Старый фашист", "Какое же г…. постоянно лезет из старых совков", "Не дали прибухнуть старому алкашу - повод обвинять всю нацию поголовно", – пишут юзеры в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Тихонов оскорбительно высказался в адрес объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Бывший биатлонист из страны-агрессорки назвал идиотизмом желание боксера стать президентом Украины, не уловив иронии в словах нашего соотечественника, и стал посмешищем в сети.

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