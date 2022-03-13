Чемпионка мира из РФ – об отношении в Европе: некомфортно с надписью "Россия" на спине. Старалась не надевать российскую символику

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что к ней последнее время плохо относились в Европе. По словам 27-летней уроженки Омска, ей было не очень комфортно выходить в публичное место с формой, на которой было написано название ее страны.

Чемпионка мира молодежного чемпионата мира 2013 года недоумевает, почему у европейских спортсменов такое отношение к россиянам.

"Смотрят будто ты враг народа, хотя мы, спортсмены, никакого отношения к этому не имеем.Так было немного некомфортно. Я старалась не надевать ничего с российской символикой. Одевалась просто нейтрально", – сказала Сливко в интервью МатчТВ.

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Также спортсменка рассказала о свои дальнейших планах: она думает выступить на чемпионате России и завершить сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский паралимпиец Алексей Быченок пожаловался на отстранении сборной РФ от Параигр в Пекине. ​

​ По слова 35-летнего спортсмена, которые выступает в биатлоне среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, решение Международного паралимпийского комитет (МПК) отлучить россиян очень сильно ударило по нему.

Быченок признался, что у него было ощущение, что россиян, как изгоев, просто вышвырнули из олимпийской деревни.

Напомним, что биатлонистов сборных России и Беларуси не было на последних этапах Кубка мира и Кубка IBU. Международный союз биатлонистов (IBU) перевел всех атлетов сборных России и Беларуси в нейтральный статус, после чего РФ отказалась выступать на турнире.