Российский спортсмен: нас как изгоев, вышвырнули из олимпийской деревни

Российский паралимпиец Алексей Быченок пожаловался на отстранении сборной РФ от Параигр в Пекине. По слова 35-летнего спортсмена, которые выступает в биатлоне среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, решение Международного паралимпийского комитет (МПК) отлучить россиян очень сильно ударило по нему.

Быченок признался, что он добирался в Китай больше суток через Стамбул и Новосибирск. Приехав, он поспал четыре часа и немного потренировался, сделав несколько кругов. Когда вернулся в гостиницу, то узнал, что МПК изменил решение.

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"Было ощущение, что нас, как изгоев, из олимпийской деревни вышвырнули. Подогнали автобусы, сделали коридор, чтобы мы никуда не делись. Хотя было пять утра, куда там пойдешь? Может, думали, что мы там сдуру крушить все начнем, не знаю... И в аэропорту не было ни души", – цитирует Быченка sports.ru.

Также атлет вспомнил, о криках от украинцев напоследок.

"Кричали в спину типа "Чтоб вы сдохли, горите в аду!" Но в свой адрес я такого не слышал", - сказал Быченок.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские и белорусские спортсмены не выступают на Паралимпийских играх в Пекине-2022, которые стартовали 4 марта. Изначально МПК допустил спортсменов из этих стран, но только в нейтральном статусе. ​

​ А затем сообщил, что изменил решение из-за обострения ситуации в Украине и между самими атлетами.