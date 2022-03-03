Жертвы своего правительства: россиян и белорусов отстранили от Паралимпиады-2022

Атлеты из России и Беларуси не выступят на Паралимпийских играх в Пекине-2022, которые стартуют уже 4 марта. Сначала Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из этих стран, но только в нейтральном статусе. А затем сообщил, что изменил решение из-за обострения ситуации в Украине и между самими атлетами.

Пресс-служба МПК сообщила, что национальные комитеты многих стран просто оказывались соревноваться с представителями РФ и Беларуси. Из-за чего проведение всей Паралимпиады оказалось под угрозой срыва.

К тому в обстановка Олимпийской деревне все время накалялась. Во избежание конфликтов и сохранения безопасности спортсменов было принято решение отстранить россиян и белорусов от зимней Паралимпиады-2022 в Китай.

Видео дня

"Нам очень жаль, но вы – жертвы решений ваших правительств", – обратился к паралимпийцам РФ и Беларуси президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборную России и клубы РФ отстранили от всех соревнований ФИФА и УЕФА.