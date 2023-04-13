Призер ОИ из армии РФ заявил, что россиян должны вернуть в мировой спорт 'без всяких там проверок'

Бронзовый призер Пекина-2022 Эдуард Латыпов выразил надежду на возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям. При это лейтенант преступной армии РФ отметил, что это должно произойти без предварительных условий, которые ранее рекомендовал применять Международный олимпийский комитет )МОК).

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Об этом Латыпов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он также добавил, что иностранные спортсмены якобы очень ждут возможность соревноваться с представителями страны-агрессорки, однако не назвал конкретных фамилий своих коллег по биатлону.

"Достаточно много времени прошло, пока мы находимся в подвешенном состоянии… Я в надежде, что все нормализуется и здравый смысл победит, и нас допустят до международных соревнований без всяких там проверок и так далее. И будем на трассах доказывать, кто из нас сильнейший. Мы готовимся, тренируемся и ждем своего момента. Я надеюсь, рекомендации будут смягчены, как и в других международных федерациях. Стоит только вопрос времени. Общаюсь с ребятами‑иностранцами, все они поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись", – сказал Латыпов.

Напомним: МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова со словами "как же достали" назвала постыдными инициативы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны.

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