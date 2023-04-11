''Как же достали'': Захарова назвала требования МОК ''отменой России'' и нарвалась на ответ в сети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила западные страны и Международный олимпийский комитет (МОК) в попытке "отменить РФ". Чиновнице не понравились рекомендации относительно допуска спортсменов из страны-агрессора к соревнованиям.

Видео дня

Об этом Захарова заявила в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Она назвала требования к российским атлетам осудить войну в Украине, а также допуск их в нейтральном статусе "политикой по разрушению мирового спорта", забыв о преступлениях РФ в отношении нашей страны.

"Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Это начиналось как недобросовестная конкуренция, сейчас это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию. Как они говорят, сделать решительный шаг к уничтожению нас в культурном, информационном, политическом пространстве. Что это как не попытка окончательно решить российский вопрос? Я понимаю, что они очень нервно реагируют на это, потому что это прямая аналогия с фашизмом", – сказала Захарова.

Читатели портала Sports.ru высмеяли представительницу МИД РФ. Болельщики напомнили, что в самой РФ идет борьба с теми, кто выступает против режима.

"Как же достали, очень мягко говоря, эти лицемеры. Маша, держи стакан ровно, а то тебя трясет", "Она как будто про наше правительство говорит. Поразительно. Вот слово в слово", "Как хорошо, что российские власти не блокируют никаких российских или иностранных СМИ", "Эх, Маша! Лицемерная ты наша!", "А еще недавно все возмущались допинговыми скандалами... Как быстро это ушло на третий план", – пишут в комментариях россияне.

Напомним: МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе призвала считать предателями всех российских спортсменов, которые согласятся на условия МОК по допуску к соревнованиям и осудят войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!