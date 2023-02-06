Обозвали собаками и слабаками: в РФ истерика из-за нежелания норвежских биатлонистов возвращать россиян на турниры

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Дмитрий Васильев назвал титулованных норвежцев братьев Бё собаками. Россиянин не сдерживался в выражениях после того, как Тарьей и Йоханнес выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры. В связи с этим бывшая биатлонистка РФ Ольга Зайцева окрестила Бё слабаками.

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Так, в комментарии championat.com президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Васильев высказался очень грубо о норвежских братьях, у которых на двоих восемь золотых наград Олимпийских игр.

"Легализованные допингисты – люди, которые на допинге выигрывают медали, – не заслуживают никакого внимания. Вряд ли стоит обращать внимание на норвежцев, которые полностью испортили свою репутацию в мире спорта", – голословно обвинил Бё Васильев, видимо, забыв, что на ЧМ-2021 по биатлону Россия выступала без своего флага и гимна из-за допинговых скандалов.

"Думаю, нам нужно делать свое дело. Собака лает, а караван идет. Я их как раз к этим собакам и отношу", – заявил Васильев.

Погоревшая на допинге двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева считает, что братья Бё выступают против возвращения россиян вовсе не из-за того, что РФ разрушает Украину и убивает мирных жителей, а потому, что боятся конкуренции. При этом на ЧМ-2021 россияне выиграли лишь одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

"Думаю, что они не имеют права высказываться, так как делают из спорта политику. Спорт – это все-таки не политика. Он должен отдельно быть. Я против их высказываний и считаю, что они неправы. Спорт – за объединение за мир, и вообще не должно быть таких конфликтов", – заявила Зайцева, основываясь на российской политике, где никто не имеет своего мнения и мыслит по указке Кремля.

Также биатлонистка, которая из-за применения запрещенных препаратов была лишена "серебра" ОИ-2014, отреагировала на заявление Украины и еще ряда стран, которые собираются бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если к турниру допустят россиян и беларусов.

"Бойкоты ничего хорошего не сделают. Я считаю, что все должны участвовать в Олимпиаде. Спортсмены не должны быть виноваты. Они должны свое дело делать. Но не должно быть таких условий, что мы должны говорить о том, что наше правительство плохое. Это нечестно, так нельзя делать. Все решения будет принимать руководство нашей страны", – цитирует Зайцеву "Спорт день за днем".

Зайцева обвинила норвежских биатлонистов в трусости и желании избежать конкуренции.

"Просто им нравится выступать на соревнованиях, где нет наших спортсменов и конкуренции. Сейчас там происходит "чемпионат Норвегии". В некоторых эстафетах проигрыши по полторы минуты. Когда присутствовала наша страна, таких проигрышей никогда не было. Мы составляли конкуренцию. Наверное, им так комфортно бегать, без конкуренции. Но так высказываются только слабаки", – заключила Зайцева.

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