''На фронт я не хочу''. Билосюк, чтобы не воевать, отказалась завершать карьеру

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная) призналась, что она последние пять лет пытается завершить карьеру профессионального спортсмена, но ей это никак не удается сделать. То пандемия коронавируса, то полномасштабное вторжение России внесли изменения в ее планы.

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36-летняя биатлонистка отметила, что как и все представители этого вида спорта, она является военнослужащей, поэтому вариантов у нее не много.

"Поскольку мы военнослужащие, у меня выбор один: или я иду воевать, или продолжаю заниматься спортом. С меня вояка так себе, поэтому лучше пока оставаться в спорте. Пока идет война, я не могу отсюда уйти. По крайней мере на фронт я не хочу", - сказала Билосюк в интервью Telegram-каналу Biathlonnews.com.ua.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения России лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пошел служить в Национальную гвардию. Он поделился опытом службы в армии и признался, что не сразу поверил в начало войны.

Кроме того, сменила спортивную биатлонную винтовку на боевой автомат и многократная чемпионка мира среди юниоров и трехкратная бронзовая призерка взрослого мирового первенства Анастасия Меркушина.

Также службу в Национальной гвардии Украины проходила и Кристина Дмитренко. 23-летняя чемпионка Украины по биатлону рассказала о службе и пожаловалась на журналистов, которые перекрутили ее интервью об армии.

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