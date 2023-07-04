Сборная России по биатлону сделала новую форму 'по горло в кровище'. Фотофакт

Союз биатлонистов России (СБР) представил новую форму сборной России на будущий сезон. Концепция экипировки получила название "Биатлон с великим наследием".

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"Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, паттерн отражает величие и многообразие природных ландшафтов России" – говорится в сообщении СБР.

Дизайнеры утверждают, что элемент "заячьи уши", который прослеживается на экипировке, – фирменный знак российского бренда PROTEAM, производителя данных комплектов.

"Символ бренда – наш русский заяц-беляк, быстрый, шустрый и смекалистый. Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК", – пафосно написали в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

В комментариях российские болельщики назвали новую форму "трешем" и "ужасом".

"Форму будут переделывать, уверен, потому что ассоциация тут только одна - Россия по горло в кровище", – пишут юзеры.

Пользователи не понимают, почему то, что на фото, называют алым цветом.

"Нельзя представить цвет в ином прочтении. Если это новый цвет — то это новый цвет. Обычно под алым подразумевают красно-розовый, а тут коричнево-кирпичный. Это просто разные цвета", – возмущаются комментаторы.

Болельщики называют форму "с рынка" и интересуются, где их биатлонисты собрались соревноваться.

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