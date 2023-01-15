Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

19 января, в четверг, в итальянском Антхольц-Антерсельве пройдет 6-й этап Кубка мира по биатлону. Программа тура будет включать в себя по три дисциплины у мужчин и женщин: спринт, гонку преследования и эстафету.

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В Антхольце находится стадион Зюдтироль-Арена, который открыли в 1971 году. Стадион, который идеально расположен ниже великолепного снежного пика на высоте 1600 метров, поднимается чуть-чуть вверх по долине.

Сборная Украины в этом сезоне на каждом этапе имеет квоту в 5 спортсменов в личных гонках в мужских и женских видах программы. Всего можно заявить по шесть биатлонистов и биатлонисток на этап.

В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Увидеть соревнования можно и на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".

6-й этап. Антхольц-Антерсельва, Италия

19 января, четверг

15:30. Спринт, 7.5 км, женщины

20 января, пятница

15:30.Спринт, 10 км, мужчины

21 января, суббота

14:00. Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

22 января, воскресенье

12:45. Эстафета, 4 x 6 км, женщины

15:30. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, на 5-м этапе мужская сборная Украины по биатлону преподнесла сюрприз. "Сине-желтые" в составе Артема Примы, Антона Дудченко, Дениса Насыко и Богдана Цымбала продемонстрировали лучший результат в сезоне, заняв шестое место и попав в цветочную церемонию.

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