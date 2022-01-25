Где смотреть чемпионат Европы по биатлону: расписание трансляций

На биатлонном стадионе горнолыжного комплекса на горе Гросер Арбер возле города Цвизель в Баварии (Германия) 26 января стартует 29-й открытый чемпионат Европы по биатлону 2022. Спортсмены со всего континента будут соревноваться в 5 дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследовании, смешанная и одиночная смешанная эстафета.

Украину на Евро-2022 представят:

Мужчины: Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Андрей Орлик, Сергей Телень и Тарас Лесюк,

Женщины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Вита Семеренко и Валерия Дмитренко.

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Еще одна биатлонистка будет дополнительно заявлена после завершения олимпийского отбора главной сборной Украины.

Одновременно на старт могут выйти шесть представителей Украины.

"UA:Перший" в прямом эфире покажет 4 гонки. Также трансляции будут доступны на телеканалах Евроспорт-2. Телеканалы доступны на медиа-платформе Megogo по подписке "Максимальная".

26 января

11:15. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины)

15:00. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины)

28 января

11:30. Спринт, 10 км (мужчины)

15:00. Спринт, 15 км (женщины)

29 января

11:30. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины) / UA:Перший, Еurosport 2, "МатчТВ"

14:30. Гонка преследования, 10 км (женщины) / UA:Перший, Eurosport 2, "МатчТВ"

30 января

11:30. Смешанная эстафета / UA:Київ, UA:Закарпаття, "МатчТВ", "Беларусь 5", (UA:Перший покажет в записи в 15:40).

14:30. Одиночная смешанная эстафета / UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", Беларусь 5

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлом ЧЕ, который состоялся в польском городке Душники-Здруй, Украина взяла три медали.

Сперва "серебро" завоевала Анастасия Меркушина в индивидуальной гонке, уступив победительницей лишь 3 секунд.

Затем золотую награду выборол Артем Прима, не оставив шансов конкурентам в гонке преследования.

Третьей медалью стала "бронза" Украины в смешанной эстафете.

Ирина Варвинец (после замужества – Петренко), Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима приехали к финишу третьими.