Где смотреть чемпионат Европы по биатлону: расписание трансляций
На биатлонном стадионе горнолыжного комплекса на горе Гросер Арбер возле города Цвизель в Баварии (Германия) 26 января стартует 29-й открытый чемпионат Европы по биатлону 2022. Спортсмены со всего континента будут соревноваться в 5 дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследовании, смешанная и одиночная смешанная эстафета.
Украину на Евро-2022 представят:
Мужчины: Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Андрей Орлик, Сергей Телень и Тарас Лесюк,
Женщины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Вита Семеренко и Валерия Дмитренко.
Еще одна биатлонистка будет дополнительно заявлена после завершения олимпийского отбора главной сборной Украины.
Одновременно на старт могут выйти шесть представителей Украины.
"UA:Перший" в прямом эфире покажет 4 гонки. Также трансляции будут доступны на телеканалах Евроспорт-2. Телеканалы доступны на медиа-платформе Megogo по подписке "Максимальная".
26 января
11:15. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины)
15:00. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины)
28 января
11:30. Спринт, 10 км (мужчины)
15:00. Спринт, 15 км (женщины)
29 января
11:30. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины) / UA:Перший, Еurosport 2, "МатчТВ"
14:30. Гонка преследования, 10 км (женщины) / UA:Перший, Eurosport 2, "МатчТВ"
30 января
11:30. Смешанная эстафета / UA:Київ, UA:Закарпаття, "МатчТВ", "Беларусь 5", (UA:Перший покажет в записи в 15:40).
14:30. Одиночная смешанная эстафета / UA:Перший", Eurosport 1, "МатчТВ", Беларусь 5
Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлом ЧЕ, который состоялся в польском городке Душники-Здруй, Украина взяла три медали.
Сперва "серебро" завоевала Анастасия Меркушина в индивидуальной гонке, уступив победительницей лишь 3 секунд.
Затем золотую награду выборол Артем Прима, не оставив шансов конкурентам в гонке преследования.
Третьей медалью стала "бронза" Украины в смешанной эстафете.
Ирина Варвинец (после замужества – Петренко), Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима приехали к финишу третьими.