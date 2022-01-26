Единственный промах лишил украинку медали чемпионата Европы по биатлону в 'индивидуалке'

После мужской "индивидуалки" на чемпионате Европы по биатлону в Арбере прошла и женская самая длинная гонка на 15 км. Очень близкой к попаданию на пьедестал была украинка Анастасия Меркушина, однако единственный промах не позволил ей стать серебряной призеркой.

На трех огневых рубежах наша биатлонистка закрыла все мишени, а вот на второй стрельбе лежа один раз выстрелила неточно. За это к результату Насти добавили одну штрафную минуту. В итоге 26-летняя украинка оказалась на седьмой позиции.

Видео дня

Также по одному промаху сделали 33-летняя экс-россиянка Ольга Абрамова и 24-летняя Валерия Дмитренко. Однако невысокая скорость на дистанции не позволила им подняться выше 26-го и 29-го мест соответственно.

Опытные Юлия Журавок и олимпийская чемпионка-2014 в эстафете Вита Семеренко по три раза ошиблись на огневых рубежах и оказались лишь в пятом десятке протокола.

"Золото" и "бронза" достались представительницам России Евгении Буртасовой и Наталье Гербуловой. Между ними на пьедестал попала их бывшая соотечественница Алина Стремоус, которая представляет Молдову.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка высказалась об отборе на Олимпиаду: "Не хочу поднимать скандал".