Двукратного чемпиона Европы по биатлону мобилизовали в ВСУ

Знаменитый в прошлом украинский биатлонист Андрей Дериземля мобилизован в Вооруженные силы Украины. После завершения спортивной карьеры в 2014 году, 45-летний двукратный чемпион Европы и участник Олимпийских игр работал начальником управления семьи, молодежи и спорта Черниговского горсовета.

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45-летний Дериземля в интервью "Суспильному" рассказал, что в мае перенес операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах. Неделю Андрей провел в больнице, затем две недели на костылях и два месяца реабилитации, а в начале лета сам подал документы в военкомат.

"Учитывая подразделение, где я служу, и мою бронь от горсовета, все затянулось. Пришлось писать отказ на бронь от мобилизации", – признался экс-биатлонист.

После ухода Дериземли обязанности начальника городского управления семьи, молодежи и спорта временно исполняет Валерий Семенец.

Напомним, что Дериземля участвовал в 2014 году в выборах за депутатский мандат. Он баллотировался в народные депутаты от 205-го избирательного округа в Чернигове.

В 2014-м Андрей Дериземля организовал Центр поддержки армии. Под его руководством Центр оказывал материальную поддержку 1-й танковой бригаде и 13-му батальону.

Андрей Дериземля – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по биатлону. 15-кратный участник Кубка мира. Женат. Воспитывает дочку Татьяну и сына Ярослава.

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