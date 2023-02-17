''Чтобы забыли, как косо смотреть'': чемпион ОИ из РФ заявил, что Россия поставит всех на колени и заставит извиняться

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередным высокомерным высказыванием в адрес западных стран. Победитель Игр 1968–1980 в биатлоне возмутился словами мировой звезды в этом виде спорта Йоханнеса Бе, выступающего против возвращения россиян на международные соревнования.

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В интервью изданию "Спорт день за днем" Тихонов назвал норвежского обладателя Кубка мира сопляком. Он также заявил, что после завершения войны в Украине Россия поставит на колени все недружественные страны и заставит их извиняться за санкции в отношении агрессоров.

"Высказывания Бе о допуске россиян обесценивают его спортивные успехи. Его задача – выступать, а не лезть в политику. Сопливый еще. Мое поколение дружило с норвежцами. По завершении операции (так в России позорно называют войну против Украины. – Ред.) мы заставим их всех извиняться. И не надо этого стесняться. Надо на колени поставить, чтобы все забыли, как в сторону России и Беларуси косо смотреть", – сказал Тихонов.

Ранее он устроил истерику из-за недопуска российских лыжников к Кубку мира, заявив, что на Западе "не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой". Кроме того, Тихонов назвал Финляндию Московской областью и сравнил себя со Сталиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды мирового биатлона – норвежцы братья Бе – выступили против участия россиян в соревнованиях. Их слова вызвали шквал ненависти в России.

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