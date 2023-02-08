Чемпионку мира по биатлону, сбежавшую от войны в Россию, вернут в сборную Украины – СМИ

Биатлонистка Екатерина Бех в ближайшее время вернется в сборную Украины, сообщает Biathlonnews.com.ua. Эту же информацию в эфире смешанной эстафеты на чемпионате мира подтвердил украинский комментатор Андрей Столярчук.

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О возвращении 24-летней спортсменки всерьез рассматривается в руководстве национальной команды, утверждают источники.

Бех родилась в Хабаровском крае и выступала за Россию, но в 2018-м перешла в украинскую команду, где стала двукратной чемпионкой мира-2019 среди юниоров в спринте и гонке преследования. В 2020 году Екатерина победила на юниорском европейском первенстве.

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля Бех вместе с другими экс-россиянками Надеждой Белкиной и Анастасией Рассказовой со сборов в Сянках (Львовская область) сбежала в РФ.

За это Екатерину исключили из состава национальной сборной Украины.

1 ноября прошлого года Бех получила вид на жительство в России

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