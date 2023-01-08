Украина установила рекорд сезона на Кубке мира по биатлону

В воскресенье, 8 января, в словенской Поклюке одиночной смешанной эстафетой продолжилась программа 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины, которую в этой дисциплине представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина, заняла 7-е место, установив свой рекорд текущего сезона.

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Наши соотечественники крайне неудачно начали соревнование. Артем не смог справиться с нервами и на первой стрельбе стоя ушел на штрафной круг, что лишило нашу команду шансов на подиум.

В дальнейшем украинцы демонстрировали достойную точность, завершив гонку в 10 сильнейших.

Этот результат стал лучшим показателем для сборной Украины в текущем сезоне Кубка мира по биатлону. До этого наивысшим местом "желто-синих" в командных биатлонных гонках была 9-я строчка в мужской эстафете на 1-м этапе в Контиолахти.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 4-м этапе в Словении сборная Украины лишилась трех лидеров.

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