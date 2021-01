Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился драматичной развязкой

На 6-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась гонка с массовым стартом среди мужчин на 15 км.

Украина в этой дисциплине была представлена лишь Дмитрием Пидручным, который финишировал 20-м.

Наш соотечественник не очень успешно начал гонку, сделав промах на первой стрельбе. Украинец попытался держаться в общей группе, но потратил на это слишком много сил. Неточный выстрел на стойке откинул его в середину группы.

Перед последним кругом украинский чемпион мира полностью просел по ходу, завершив гонку на 20-й строчке.

Борьба за первое место завершилась драматично. На последней стрельбе лидер гонки Тарьей Бе сделал один промах, позволив швейцарцу Бенджамину Вегеру его догнать. Весь последний круг спортсмены шли лыжа в лыжу, но в финишном створе представитель Норвегии вырвал победу. Вегер третий. Вторым стал Феликс Ляйтнер из Австрии.

