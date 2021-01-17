Масс-старт Кубка мира по биатлону завершился драматичной развязкой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
5,6 т.
Дмитрий Пидручный

На 6-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась гонка с массовым стартом среди мужчин на 15 км.

Украина в этой дисциплине была представлена лишь Дмитрием Пидручным, который финишировал 20-м.

Наш соотечественник не очень успешно начал гонку, сделав промах на первой стрельбе. Украинец попытался держаться в общей группе, но потратил на это слишком много сил. Неточный выстрел на стойке откинул его в середину группы.

Перед последним кругом украинский чемпион мира полностью просел по ходу, завершив гонку на 20-й строчке.

Борьба за первое место завершилась драматично. На последней стрельбе лидер гонки Тарьей Бе сделал один промах, позволив швейцарцу Бенджамину Вегеру его догнать. Весь последний круг спортсмены шли лыжа в лыжу, но в финишном створе представитель Норвегии вырвал победу. Вегер третий. Вторым стал Феликс Ляйтнер из Австрии.

Результаты гонки

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на КМ состоялась женская эстафета. На втором этапе Юлия Джима на лежке сделала 5 неточных выстрелов, ушла на два штрафных круга и лишила команду шансов на высокие места.

ГерманияОберхофКубок мира по биатлонуСборная Украины по биатлонуДмитрий Пидручный