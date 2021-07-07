Зеленский заговорил о проведении чемпионата Европы по баскетболу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве объединить усилия и вместе провести один из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет). Сейчас он находится в Вильнюсе на Международной конференции по вопросам реформ в нашей стране.

Как сообщается на официальном сайте президента, он отметил любовь жителей прибалтийского государства к этому виду спорта. Кроме того, Владимир Александрович напомнил, что наши соотечественники также следят за баскетболом, несмотря на больший интерес к футболу.

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу (Евробаскет). Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", – заявил Зеленский.

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Напомним, что в 2015 году в Украине уже должен был пройти Евробаскет, но из-за тяжелой политической ситуации в стране было принято решение о его переносе в другую страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная нашей страны выступит на чемпионате Европы по баскетболу в сентябре 2022 года. Ранее состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны соперники Украины на групповом этапе.