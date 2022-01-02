'Я с них не слезу': Бродский – о заявке на Евробаскет-2025, обещании Зеленского, сборных Украины и медальных амбициях

Украина продолжает активную подготовку к выборам хозяев чемпионата Европы по баскетболу-2025. В частности, наша федерация (ФБУ) в первых числах нового года ждет визита комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА) и уже заручилась поддержкой властей.

Кроме того, ФБУ удалось решить многие проблемы в детском баскетболе и подготовить почву для натурализации в сборные американских легионеров. Об этом в интервью известному баскетбольному эксперту Александре Прошуте рассказал президент ФБУ Михаил Бродский.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям главные акценты второй части разговора.

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О заявке на проведение Евробаскета-2025

– 17 января приезжает комиссия ФИБА. Должен сказать, что Администрация президента сделала все, чтобы достойно встретить ее и показать, где мы будем строить залы. В Киеве есть место, шикарное место на Никольской Слободке возле МВЦ, ближе к Днепру. Шикарный зал на 15 тысяч, концертный на 25. Это будет презентовано комиссии с гарантией, что в 2024 году мы закончим. Второй зал будет во Львове. Почему Львов? Потому что город потом будет двигаться к Олимпийским играм. Садовый дал место сразу у стадиона. Днепр у нас идет запасным городом.

О детском баскетболе

– У нас уже полноценно проблема с детьми решена. То есть у нас нет проблемы с детьми, которые могли бы играть в сборной. У нас в расширенный список уже не попадают все. 24 игрока, а людей, которых можно было бы взять, 36. 14-летних вообще 48. С этим у нас все нормально. Плюс за границей в каждом возрасте есть 2-4 ребенка. Но есть проблема с физподготовкой, отношению к ней в их клубах. Но от этого никуда не денешься. Это процесс обучения, конкуренции, обучение тренеров.

О женской сборной Украины

– Когда я назначал Радуловича тренером, я дал ему полный карт-бланш на перестройку состава. Но я ошибся в том, что не проконтролировал. В этот раз я вмешался. Я вел переговоры со многими игроками, плюс нам очень помогло появление "Прометея", подросла молодежная команда. Но непопадание на чемпионат Европы – это не катастрофа. Мы сделали шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Мы не привлекли целую группу опытных игроков. Мы убрали конфликты и построили совершенно новую среду. Хочется плакать от того, как эти девочки сражаются, друг друга поддерживают. Хочется попасть на чемпионат Европы и занять то место, которое нам принадлежит по праву.

О натурализации

– Президент Украины мне сказал, что поможет с натурализацией игроков в женскую и мужскую сборные. Ермак кивнул головой. Я с них не слезу. Мы готовим документы. Проблема с тем, что они должны сдать американские паспорта, уже снята, ее из закона убрали. Я рассчитываю получить двух баскетболистов в мужскую сборную, чтобы у тренера был выбор, и одного игрока в женскую. Мы занимаемся этим вопросом.

О мужской сборной Украины

– У нас был контракт с Багатскисом до чемпионата Европы-2021. Он вывел команду на турнир с первого места. Но чемпионат перенесли на год. Автоматически Украина, как приличная страна, продлила ему на год контракт. Считаю, что это абсолютно адекватно. Он вывел сборную на Евробаскет и должен там сыграть. Параллельно появились игры за чемпионат мира. Статус его контракта – чемпионат Европы. После этого мы будем разговаривать. У нас классные игроки, классная сборная. Хочется медалей. Медали – это венец работы в баскетболе.

О системе баскетбола в Украине

– Если сейчас меня заменить на кого-то другого, то система не разрушится. Немножко подвалится, но не разрушится. Думаю, нужна еще одна смена власти, местные выборы, перезагрузка. Это все даст новое движение, потому что эта платформа должна держаться на местных советах, которые должны содержать свои детские команды, академии, команды первой и высшей лиг. А Суперлига – это уже другое.