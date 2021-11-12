"Играли на драку": как сборная Украины впервые разбила Францию и устроила праздник баскетбола в Киеве

Женская сборная Украины вернулась во Дворец спорта после длительного перерыва и выдала невероятный матч с бронзовым призером Олимпиады-2020 Францией на старте отбора к женскому Евробаскету-2023. Кто бы мог подумать, что после финальной сирены на табло будет гореть 90:71 в нашу пользу! Но это поистине историческая победа. До этого в официальных матчах Украина "ле бле" еще не обыгрывала. А тем более так уверенно.

К сожалению, зрителей на трибунах было немного. Сказалась пандемия и параллельный матч Суперлиги между киевским "Будивельником" и "Днепром", который поделил баскетбольных фанатов столицы. Но порядка 400–500 болельщиков, который таки дошли до Дворца спорта, увидели настоящее спортивное шоу. И в первую очередь Ягуповой и компании.

Видео дня

После экспериментов с молодежью в отборе к чемпионату Европы-2021, который закончился пропусков турнира, главный тренер сборной Украины Срджан Радулович вернул в команду опытных игроков. Ольга Дубровина, Анна Рулева и Олеся Малашенко в свое время уже огорчали на площадке европейских топов. И сегодня приложили свою руку к этой яркой победе.

Хотя первыми скрипками в битве с француженками стали MVP Евролиги в составе "Фенербахче" Алина Ягупова и Кристина Филевич из "Франковска", которые забрасывали соперниц трехочковыми. После первой половины процент дальних у хозяек был 62,5. А какие шикарные передачи отдавала Ягупова под кольцо, делая вид, что смотрит в другую сторону. Это был мастер-класс от, наверное, лучшего игрока Европы. И повезло тем, кто видел это вживую.

Наверное, мало кто ожидал такое развитие событий, но украинки с первых минут начали давить фавориток группы. Команде Радуловича не хватало чистых центровых, из-за чего, казалось, будет тяжело в борьбе за подбор. Но хозяек площадки выручала колоссальная самоотдача, благодаря которой они ухитрялись вырывать мячи прямо из рук мощных француженок.

Огромную работу проделала Татьяна Юркевичус, которая ухитрялась оказываться в нужный момент в нужном месте и собрала 19 подборов! Для сравнения у Франции Груда сделала максимум 7, а в сумме 35 против 43-х у Украины. "Ого!", – удивилась результату Татьяна, которая призналась, что не следила за статисткой.

В конце матча Юркевичус получила повреждение в борьбе с француженкой и на паркете согнулась пополам. Но после игры заверила, что ничего страшного не произошло.

"Сейчас это реалии баскетбола – только борьба. И без этого никак. Да-да, обошлось без травмы, легкий испуг", – успокоила Татьяна.

Открытием стала Малашенко, которая выполняла роль центровой и не давала соперницам расслабиться под кольцом, хотя у Франции были девушки за 190 см. Но Олеся обходилась с визави жестко, за что даже схлопотала фол в атаке. Но ее методы оказались действенными.

"А с ними можно по-другому? (Смеется). Не боялась ли я мести? На самом деле после операции мне казалось, что был страх. Но ровно до первой минуты матча. А потом он пропал. А потом надо толкаться, потому что нам тренер сразу сказал: "Мы сегодня не играем в красивый баскетбол, а играем на драку.

Не получилось у меня сегодня драку сделать, но ничего – в следующий раз получится", – рассказала OBOZREVATEL после матча Малашенко.

Также Олеся рассказала про небольшой спад в четвертой четверти: "Там были перерывы в моментах, две-три потери подряд, но потом тренер успокоил, сказал, мол, харе этих ошибок, мы играем в нашу игру. И все. И мы не собираемся позволять соперникам нам что-то навязывать. Есть основной игрок, который лучший в мире, и мы все ему должны помочь. Если у нее вдруг не пойдет? Есть еще 11 человек в команде. На самом деле у нас каждая девочка индивидуально неплоха. И историческая победа для Украины дает об этом знать".

Вообще, конечно, на глядя на игру организованной и заряженной на победу Украины, которая две с половиной четверти просто выносила именитых соперниц, волей-неволей начинала сомневаться, что на площадке действительно Франция. Та самая Франция, которая в официальных матчах переходила дорогу "сине-желтым" и на последних двух Евробаскетах брала "серебро".

После первой половины, когда на табло горели сенсационные 54:37 в пользу Украины, на тренера француженок было жалко смотреть. Еще несколько месяцев назад эти игроки разрывали соперниц на Олимпиаде в Токио, а сейчас никак не могут подобрать ключик к команде, которая не смогла отобраться на последний Евробаскет.

Звезды Франции не успевали накрывать реактивную Ягупову, которая набрала 33 очка. А если изредка им это и удавалось, то включалась Филевич, которая сегодня провела, наверное, лучший матч за сборную, набрав 27 очков. Хотя потом призналась, что были в ее карьере и 29 баллов: "Чуть-чуть не дотянула. Но главное, что выиграли".

Бледной тенью себя прежней выглядела капитан "ле бле" легендарная Сандрин Груда, успевшая поиграть в женской НБА. А вот ее ровесница, 34-летняя Дубровина в роли дирижера атак Украины отработала великолепно, отдав 12 передач. В шутку в общении с молодыми девчонками Дубровина накануне назвала себя "баба Оля", но потом поправилась: "Нет, все-таки молодая мать". И ее опыт в этом невероятном матче был просто неоценим.

Что ж, во Дворце спорта уже были победы над чемпионками Европы Испанией и Сербией. И вот теперь в Киеве пала вице-чемпионка континента Франция, что является хорошим заделом в борьбе даже за первое место в группе. И что еще важнее – Украина, за исключением небольшого отрезка в четвертой четверти, показала игру топ-уровня, с которой можно не просто выходить на Евробаскет, но и бороться за "золото" континента.

Благодарные и приятно удивленные болельщики не стали уходить сразу после финальной сирены, а дисциплинировано ждали автографов и фото от своих героинь, даже когда те ненадолго ушли с тренером в раздевалку. Дольше всего не отпускали, естественно, Ягупову, которая с такой командой способна серьезно пошуметь в Европе.

Ранее OBOZREVATEL давал видео лучших моментов матча Украина - Франция.