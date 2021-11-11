Украина – Франция: появилось видео лучших моментов баскетбольного матча женских сборных
Женская сборная Украины по баскетболу совершила громкую сенсацию в 1-м туре отбора на чемпионат Европы-2023. Подопечные Срджана Радуловича обыграли вице-чемпионок Европы - Францию
Уже с первых минут украинки обозначили свое преимущество на паркете столичного Дворца спорта. Баскетболистки раз за разом набирали очки, демонстрируя потрясающую сыгранность.
Сборная Франции ничего не могла сделать с нашим лидером Алиной Ягуповой. Вместе со Шматовой, Дубровиной и Рулевой наша женская команда не оставила камня на камне от защиты гостей.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео лучших моментов встречи.
Свой следующий поединок подопечные Срджана Радуловича проведут 14 ноября в гостях против Финляндии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале украинки в заключительном матче отбора на чемпионат Европы-2021 обыграли команду Финляндии, финишировали на 2-й строчке в группе G, но не смогли пробиться в финальную часть Евробаскета.