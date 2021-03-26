В Южному закликали Зеленського врятувати один із найкращих спорткомплексів України

Жителі Южного закликали президента України Володимира Зеленського врятувати від знищення один із найкращих спорткомплексів країни – ФСК "Олімп".

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), власник об'єкта – Фонд державного майна нашої країни – і керівництво Одеського припортового заводу хочуть роздрібнити його на окремі підрозділи – готель і спорткомплекс. Це ставить під загрозу його функціонування як повноцінної бази для проведення змагань і тренувальних зборів усіх рівнів.

У ФСК "Олімп" із 2004 року і до цього дня проходять матчі чемпіонату та Кубку України й міжнародні турніри з баскетболу, волейболу, вільної боротьби. Готель "Еллада", який є невід'ємною частиною спорткомплексу, дозволяє командам і спортсменам найкращим чином підготуватися до участі в змаганнях, оскільки дозволяє їм не витрачати час на переїзд від місця проживання до місця проведення тієї чи іншої події.

Територіальна громада Южного готова прийняти ФСК "Олімп" з державної в комунальну власність і зберегти цілісність спорткомплексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент ФБУ Михайло Бродський закликав змінити схему фінансування спорту в Україні.