В Украине стартовал новый баскетбольный сезон в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу стартовал новый сезон в Суперлиге Windrose. Первый матч элитного дивизиона нашей страны состоялся в Днепре, где местный одноименный клуб победил "Харьковских Соколов" – 81:57.

Игроком дня стал Сергей Павлов. 23-летний бигмэн этим летом перешел из "Киев-Баскета" и эффектно дебютировал за "Днепр", набрав 12 очков.

Встреча началась в обоюдной борьбе, где активнее выглядели хозяева. Особенно отличался американский легионер "Днепра" Донелл Купер, раздавший за полчетверти 4 результативные передачи. "Соколы" сбились на неподготовленные броски, при счете 11:7 вынудив главного тренера взять таймаут. Минутный перерыв не пошел на пользу гостям. Они полностью провалились в обороне не набрав ни одного очка, вместо того пропустив 7 от Павлова.

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В заключительные минуты "Днепр" продемонстрировал разгромное преимущество, совершив рывок 16:5. Днепряне реализовали 5 из 5 трехочковых попыток.

Вторая десятиминутка началась при счете 31:18 и стала бенефисом Станислава Тимофеенко. Многолетний лидер команды раз за разом собирал на себе фолы, став автором рывка 15-5. Лишь при счете 43:26 харьковчане усилиями Дэвиса смогли набрать новые очки.

До конца первой половины превосходство "Днепра" выглядело абсолютным и достигало 20 очков.

Третья четверть стала настоящим кошмаром для подопечных Валерия Плеханова. "Соколы" выглядели разобранными, полностью провалив этот отрезок. Днепряне доминировали на паркете ДС "Шинник" и за десять минут набрали 17 очков, пропустив лишь два двухочковых броска.

Заключительная 10-минутка оказалась формальностю. Дмитрий Болдаев дал отдохнуть своим лидерам, что позволила харьковчанам сократить отставание.

Напомним, что в нынешнем сезоне в Суперлиге Windrose принимают участие 12 команд. 24 сентября первенство продолжится дерби Одесской области, где в 18:00 в Южном местный "Химик" примет БК "Одессу".

Напомним, что действующим чемпионом Украины по баскетболу является "Прометей", который впервые в своей истории завоевал этот титул. ​

​Накануне клуб из Слобожанского, куда он переехал из Каменского, завоевал Суперкубок Украины, обыграв киевский "Будивельник".