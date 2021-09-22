Определился обладатель Суперкубка Украины по баскетболу

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского (Днепропетровская область) победил киевский "Будивельник" и впервые в своей истории завоевал Суперкубок Украины. Матч в столичном Дворце спорта завершился со счетом 104:99.

Фавориты поединка с первых секунд захватили инициативу, поведя в счете 7:1. "Прометей" легко разрывал оборону "Будивельника", без проблем набирая очки. Ко второй минуте киевляне "проснулись" и двумя трехочковыми Клавела и Кобца сперва сравняли счет, а затем Браун даже вывел "строителей" вперед.

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К сожалению, для номинальных "гостей" это было единичным всплеском активности. Начиная с четвертой минуты слобожанцы стали уверенно уходить в отрыв.

За три минуты до конца четверти Илья Сидоров зарядил дальний, а затем продемонстрировал свой талант Антонио Кэмпбел. Американец сперва забил бросок с фолом, а затем воткнул данк, сделав счет 25:15.

Будивельник имел лишь преимущество в трехсекундной зоне, эффектно работая на подборах. Это было единственным компонентом, где столичные игроки имели преимущество. В остальном "Прометей" доминировал, грамотно разыгрывая комбинации и атакуя с дальней и средней дистанции.

Под финал первой половины "Будивельник" удачно воспользовался большим количеством фолов, допущенных лидерами соперника, и смог сократить отставание до 4 очков, пробив 16 штрафных бросков – 47:51.

После большого перерыва класс исполнителей "Прометея" дал о себе знать. Клуб из Днепропетровской области выиграл третью четверть 29:20, не дав оппоненту никакого шанса на камбек.

В четвертой десятиминутки усилиями Стоктона и Грицака "строители" смогли сократить отставание сперва до 7 пунктов, а затем Дианжело Харрисон данков сделал разрыв 3-очковым, вынуждая Ронена Гинзбурга взять срочный таймаут.

Последние минуты стали фееричными для Ильи Сидорова. Защитник "Прометея" набрал 5 очков, сняв вопросы о победителе.

Напомним, что до этого матча действующим обладателем Суперкубка являлся "Днепр".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими днями ранее "Прометей" победил в квалификационном турнире за право участвовать в Лиге чемпионов.

Чемпион нашей страны в финале обыграл российскую "Парму" и попал в группу А, где сразится с испанским "Тенерифе", итальянским "Сассари" и немецким "Людвигсбургом".

16 сентября "Прометей" в полуфинале обыграл чешскую "Опаву". Поединок в Софии на "Армитс Арене" завершилась со счетом 78:100.