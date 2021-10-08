Уверенная победа чемпиона и заруба в Запорожье: результаты Суперлиги Windrose 8 октября

БК Прометей добыл уверенную победу над "Черкаськими Мавпами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Действующие победители первенства были сильнее на своей площадке – 100:54.

Подопечные Ронена Гинзбурга начали доказывать статус фаворита с первых секунд игры. Двузначного преимущества в счете баскетболисты из Слобожанского добились уже к пятой минуте.

После этого хозяева несколько успокоились, а "Мавпам" удавалось не дать сопернику увеличить отрыв. Однако в середине второй четверти "Прометей" совершил рывок 12:0.

Это и предопределило результат игры. После большого перерыва команда Гинзбурга продолжала доминировать на паркете и наращивать свое преимущество.

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В итоге встреча завершилась для "Прометея" с разницей "+46".

"Прометей" – "Черкаськи Мавпы" – 100:54 (24:12, 26:12, 30:15, 20:15)

В другом матче игрового дня настоящую зарубу в Запорожье устроили одноименная команда и киевский "Будивельник". После 40 минут борьбы победу одержали гости – 86:90.

Игра началась с неожиданного рывка гостей 0:8. Баскетболисты Станислава Овдеенко быстро включились и ответили сопернику своими результативными действиями, результатом чего стала победа в стартовом периоде.

"Будивельник" во второй четверти повторил ту же ошибку: киевляне сначала оторвались на 8 пунктов, но затем аналогичным образом упустили преимущество. На большой перерыв гости ушли с отставанием в три пункта.

После большого перерыва столичный коллектив вновь вышел вперед, но позволил запорожцам вернуться к изначальной диспозиции.

Решающий период прошел в невероятно упорной борьбе и превратился в качели. Лидер менялся практически каждую минуту и в итоге "строители" вырвали два очка в турнирную таблицу.

"Запорожье" – "Будивельник" – 86:90 (23:22, 22:20, 23:23, 18:25)

В свою очередь другой столичный клуб – "Киев-Баскет" – на своей площадке был сильнее гостей из Харькова. Подопечные Айнарса Багатскиса обыграли "Соколов" – 87:66.

Результат встречи определился еще в первой половине. Киевляне очень здорово прессовали оппонента, не давая тому спокойно разыгрывать мяч. Уже в первой четверти они заработали себе двузначное преимущество.

Харьковчане попытались нивелировать отставание, но не смогли поставить неразрешимых задач перед соперником. "Киев-Баскет" уверенно контролировал ход игры и на решающий период вышел с отрывом в "+14".

Удержать свое преимущество столичным баскетболистам труда не составило.

"Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" – 87:66 (27:16, 20:16, 21:22, 19:12)

В еще одном матче игрового дня "Днепр" на выезде обыграл "Тернополь" – 77:90.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне дебютант Суперлиги Windrose "Кривбасс" добыл третью победу в сезоне.