Успехи "Днепра" и "Будивельника": результаты Суперлиги Windrose 16 января

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 16 января, были сыграны очередные три поединка регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Будивельник" в гостях выиграл у "Харьковских Соколов" (81:73), "Днепр" уверенно победил "Черкаських Мавп" (87:66), а "Николаев" на последних секундах проиграл "Запорожью" (72:73).

Матч Харьковские Соколы – Будивельник можно разделить на две части: до большого перерыва на паркете доминировали хозяева, на экваторе второй четверти получившие рекордные в этом матче 22 очка преимущества. Отличную первую часть матча провел центровой хозяев Александар Зечевич, еще до большого перерыва записавший в актив 17 очков.

Будивельник начал возвращаться еще к большому перерыву, а во второй половине матча взялся за работу еще более упорно. Команда Игорса Миглиниекса за первую половину пропустила 45 очков, а за вторую — 28. При этом киевляне сыграли гораздо результативнее. В конце третьей четверти гости отобрали лидерство и не отдавали его до завершения матча. Киевляне переиграли соперника в краске (42 очка против 22) и имели лучшие общие бросковые показатели, но ключом к камбекам гостей стала защита.

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Будивельник, продемонстрировав характер, одержал победу над Харьковскими Соколами со счетом 81:73. Ресурсов на то, чтобы удержать и ответить сопернику Валерию Плеханову, который не мог в этом матче рассчитывать на лидера команды Майка Дэвиса, не хватило. Киевляне повели в сезонной серии с харьковчанами (2-1).

Лучшими у победителей стали Дрю Гордон, у которого 15 очков и 16 подборов, а также Богдан Близнюк, набравший 24 очка.

Будивельник свой следующий матч сыграет 21 января против Киев-Баскета, а Соколы 20 января на выезде будут противостоять Николаеву.

Харьковские Соколы — Будивельник 73:81 (26:9, 19:25, 15:27, 13:20)

ХС: Зечевич 22 + 9 подборов, Симонс 14 + 5 подборов + 2 перехвата, Граф 9, Глебов 6 + 7 подборов + 3 передачи, Шевченко 0 - старт, Магони 15, Кузнецов, Никитин 3

Будивельник : Близнец 23+4 передачи, Гордон 15+16 подборов, Гудвин 10+8 подборов + 3 перехвата, Стоктон 8, Браун 6 — старт, Рэндл 14, Конев 5, Кондраков 0, Прокопенко 0

Днепр уверенно обыграл Черкаськи Мавпы в матче Суперлиги Windrose.

Начали хозяева игру довольно уверенно, как и всю первую десятиминутку. Особенно выделялись Донелл Купер, много ассистировавший партнерам, и Сергей Павлов. А вот Мавпы старт матча откровенно провалили, а реализация команду подводила. В итоге Днепр вел +16 перед первым перерывом. Исправились гости уже во второй четверти и сумели несколько сократить отставание благодаря рывку 11:2, однако к концу четверти Днепр активизировался и на большой перерыв хозяева ушли с преимуществом +11.

Со старта второй половины матча Днепр продолжил доминировать на паркете, совмещая это с реализацией. Черкаськи Мавпы часто проигрывали подбор, а также не успевали за соперником после потерь. Гости уступали 16 очков. В заключительной десятиминутке Мавпы догнать соперника не смогли. Усилий Айзека Хамильтона оказалось мало, а вот у хозяев Купер оформил трипл-дабл, помог Днепру победить Мавп в третий раз в сезоне.

Следующий матч Днепр проведет с Кривбассом на выезде 20 января, а Черкаськи Мавпы сыграют с Тернополем днем позже.

Днепр – Черкаськи Мавпы 87:66 (29:14, 14:18, 25:15, 19:19)

Днепр: Купер (10 очков + 11 подборов + 10 асистов), Крутоус (10), Павлов (16 + 4 подбора), Закурдаев (6), Кравцов (6 + 6 подборов), Шундель (13), Колдомасов (2), Бобров (7+12 подборов), Тимофеенко (6), Загреба (2), Зотов (9+4 подбора)

Черкаськи Мавпы: Кольченко (10), Попов (4), Ткаченко (7), Шалич (10 + 6 подборов), Конате (0), Хамильтон (23 + 8 подборов), Бондаренко (4), Приймак (6 + 4 подбора) ), Сергеев (2+6 подборов)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Киев-Баскет" одолел дома "Химик" из Южного (82:65), а матч между "Тернополем" и "Одессой" завершился со счетом 78:73.