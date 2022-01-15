"Киев-Баскет" победил "Химик" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Windrose в субботу, 15 января, играются очередные два поединка. "Киев-Баскет" одолел дома "Химик" из Южного (82:65), а в 16:00 стартовала встреча между "Тернополем" и "Будивельником".

Химик приехал в Киев после досадного поражения в Тернополе в предыдущем поединке. Поэтому гости решительно настраивались на борьбу за очки. Они выдержали стартовое давление и постепенно выровняли игру.

В итоге за первую половину киевляне завоевали лишь шесть очков преимущества. Хотя хозяева превосходили гостей по реализации и игре под щитами. Южненцы больше перехватывали и меньше теряли.

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Впрочем, после перерыва ситуация существенно изменилась. У гостей разладилось взаимодействие, вместо этого Киев-Баскет выжал максимум из благоприятных для себя обстоятельств. Южненцы только раз попали – Эдвин завершил прорыв. Следовательно, на заключительную четверть преимущество киевлян достигло убедительных 27 очков.

Справиться с таким отставанием гости уже не смогли. Киев-Баскет третий раз в сезоне победил Химик и сравнялся со Строителем по проценту набранных очков. Южненцы проиграли второй раз за неделю и имеют нулевой баланс побед и поражений – 12/12.

Киев-Баскет следующий матч играет 17 января дома против Одессы. Химик 21 января будет играть дома против Прометея.

Киев-Баскет – Химик – 82:65 (26:20, 19:19, 23:2, 14:24)

Киев-Баскет: Гаррет 13, Томсон 12, Вудсон 10, Ковалев 6о + 6пд, Аникиенко 6о + 6пд – старт; Свинг – 9о+6пд+6пр, Скапинцев 9о+8пд, Тыртышник 8, Вашингтон 5, Войналович 4, Иванов.

Химик: Эдвин 18о+6пд+6пр, Антипов 12о+5пд, Моррис 12, Рябчук, Казак – старт; Ковляр 13, Завадский 6, Клевзуник 2, Сорочан 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, накауне безоговорочный лидер регулярного чемпионата Суперлиги Windrose "Прометей" добыл невероятно тяжелую победу над "Николаевом" в очередном матче первенства страны по баскетболу. Команда Ронена Гинзбурга на своей площадке с большим трудом дожали во второй половине последнюю команду турнирной таблицы – 103:84.