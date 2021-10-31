Украинец Михайлюк сыграл самый результативный матч в сезоне НБА
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел сверхрезультативный матч за "Торонто", куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы". Поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Индианы" завершился победой "Рэпторс" (97:94).
Воспитанник школы "Черкаських Мавп" впервые появился на площадке за 1:18 до конца первой четверти и пробыл в игре до 02:49 второй четверти, за это время заработав 11 очков (5-7 из игры, 1-2 трехочковых), собрав 4 подбора (2 на своем щите и 2 на чужом) и сделав 1 передачу и 1 фол.
Второй раз Михайлюк вышел на замену за 05:49 до конца третьей четверти и провел на площадке почти 9 минут (был заменен за 6:35 до конца игры), заработав 5 очков (1-3 из игры, 1-2 трехочковых, 2-2 штрафные) и сделал 1 передачу.
Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf— SLAM (@SLAMonline) October 31, 2021
Всего украинец набрал 16 очков (6-10 из игры, 2-4 трехочковых, 2-2 штрафных), сделал 4 подбора и отдал 2 передачи.
"Стараюсь изо всех сил. Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40. Просто делаю свою работу. Чувствую, что команда и тренерский штаб видят мои действия, потому что хвалят меня. Это то, что я хочу показывать в матчах. Когда ты приходишь в новую команду, нужно время для адаптации, понять, как они играют, перемещаются", – прокомментировал свой успех украинец в интервью Yahoo Sports Canada.
Несколько дней назад "Торонто" на своей площадке разобралось с "Индианой "Пейсерс" со счетом 118:100. Михайлюк в этой игре набрал семь очков, сделал два перехвата и один подбор.
Напомним, что летом в подписании контракта с игроком из Черкасс были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.
Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.
Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .
Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.
В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".
В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".
Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".