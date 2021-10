Украинец Михайлюк сыграл самый результативный матч в сезоне НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел сверхрезультативный матч за "Торонто", куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы". Поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Индианы" завершился победой "Рэпторс" (97:94).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" впервые появился на площадке за 1:18 до конца первой четверти и пробыл в игре до 02:49 второй четверти, за это время заработав 11 очков (5-7 из игры, 1-2 трехочковых), собрав 4 подбора (2 на своем щите и 2 на чужом) и сделав 1 передачу и 1 фол.

Второй раз Михайлюк вышел на замену за 05:49 до конца третьей четверти и провел на площадке почти 9 минут (был заменен за 6:35 до конца игры), заработав 5 очков (1-3 из игры, 1-2 трехочковых, 2-2 штрафные) и сделал 1 передачу.

